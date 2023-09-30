Contemporary Istanbul’u su bastı

Bu yıl 18. kez düzenlenen Contemporary İstanbul'un fuar alanını su bastı. Sanatçıların eserleri zarar gördü.

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Tersane İstanbul’da düzenlenen Contemporary Istanbul fuarında, dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çatıdan su sızması yaşandı.

Suyun bazı galerilerdeki sanat eserlerine ulaşması üzerine fuar yönetimi hemen müdahale etti. Su basan eserler sudan uzaklaştırıldı. Tabandaki su da çekildi.

Su baskını nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar oluştu.

CONTEMPORARY İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Contemporary Istanbul da konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– “Dün saat 14.00 itibarıyla başlayan yağış nedeniyle iki farklı noktadan kaynaklanan su akıntısı sorunu yaşandı. Bu durum 4 inisiyatif, 1 sanat kurumu ve 2 galerinin bulunduğu 200 m2 alanda su birikmesine yol açtı. Operasyon ekibimiz, ağırlıklı fotoğraflardan oluşan eserlerin zarar görmemesi için hızla harekete geçti ve eserleri depolara galeri ve inisiyatif kurucuları ile taşıdı. Akabinde galeri sahipleri ve inisiyatif kurucuları ile alanı hukukçularla gezerek alan fotoğraflandı. Aynı zamanda Tersane Istanbul inşaat ekibi, çatıdaki drenaj sistemini kontrol edip gerekli kontrol ve tamiratları gerçekleştirdi. Su tahliyesi yapılarak alan temizliği yarım saat içinde tamamlandı. Çatı izolasyon kontrolü akabinde gerçekleştirildi.

“MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL”

– Contemporary Istanbul, 18 yıldır birçok uluslararası galeriye, sanatçıya ve inisiyatife kapılarını açmış bir organizasyondur. Galerilerimizin, inisiyatiflerimizin ve sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Hava koşulları nedeniyle tamamen kontrolümüz dışında gerçekleşen bu durumdan dolayı bizler de son derece üzgünüz.

– İnisiyatif ve galeri sahiplerinin duygularını ve heyecanlarını iyi anlıyoruz ve aynı hisleri paylaşıyoruz. Tüm ekip olarak katılımcılarımızın yanındayız ve burada herhangi bir mağduriyet olması söz konusu değildir.”

Contemporary İstanbul, 26 – 27 Eylül tarihlerinde ön izleme ve 28 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde genel ziyaret kapsamında Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Contemporary İstanbul'un 18. Edisyonu, 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor. (DHA)