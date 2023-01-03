Çöp arıtma değil, kirletme tesisi oldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ormanlık alana, bölge halkının karşı çıkmasına rağmen yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden çevreye pis suların sızdığı ve derede balık ölümleri olduğu ileri sürüldü. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), ORÇEV yaptığı açıklamada tesisin arıtma değil kirletme tesisi olduğunu söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Çaybaşı ilçesindeki Kepçeli Yaylası mevkiinde AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çöpten elektrik üretileceği belirtilen Katı Atık Bertaraf Tesisi, bölge halkının karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında çalışmaya başladı.

Vatandaşlar tesislerden sızan atık suların dereleri ve içme sularını kirlettiğini ileri sürerek aylarca eylem yaptı.

Çok sayıda köylü mahkemelik oldu. Vatandaşların şikayeti üzerine geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesini 88 bin 499 lira idari para cezasına çarptırdı.

Ancak tesisin dereleri kirletmeye devam ettiğini kaydeden ORÇEV, bölgedeki derelerden su örnekleri alarak il müdürlüğüne götürdü.

“ÇÖP TESİSİ DEĞİL BİR BOMBA”

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, tesisin sadece Çaybaşı ilçesi için değil, İkizce ve Ünye için de tehlikeli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kirli sular denize ulaşabilir. Bu tesisi bir bombaya benzetebiliriz. Kuruluşundan bu yana sürekli kirli sular ve çöpler nedeniyle mağduriyet yaşanıyor. Daha önce çöp tesisi yanındaki derede balık, ormanda hayvan ölümleri gözükürken artık büyük derede de balık, yengeç ölümleri görünmeye başladı.

Bu tehlikenin boyutunu göstermektedir. Dernek olarak da şikayetlerimiz oldu, para cezası kesildi. Bu yeterli değil, tesis kapatılmalıdır. Çöp tesisinin ormanlık ve su kaynağının olduğu yere yapmadaki ısrar anlaşılır değil.

Çöp tesisine karşı çıkma olanağı yok. Ancak tesisin işletme biçimi ve yeri konusunda eleştirimiz var. Çöp tesisleri Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) olmalıdır. Burada orman kestiler, su kaynağı tesis içinde kaldı. Orman içinde de dere var. Tesis, çöp arıtma değil sanki kirletme tesisi oldu.”