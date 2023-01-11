Çorlu tren katliamı davası… “Bilgim yok, hatırlamıyorum” savunması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davada 12'nci duruşma başladı.

Fırat FISTIK

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Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen kazada 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Daha önce soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü’ndeki 9 görevli hakkında, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TCDD Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, yakalama kararından 5 gün sonra tutuklanmış ancak Karasu, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

Bugünkü duruşma öncesinde aileler, duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de katıldı.

Yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşındı.

“DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz şunları söyledi:

“Biz her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini ellerimizde taşıyoruz. Gerçek sorumluların, sorumluluğunu bilmeyerek iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Vazgeçmeyeceğiz davamızdan. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Hatta bu kararları vermeyip 5 yıldır adalet peşinde bizleri koşturanların da ihtiyacı olacak. Biz katillere de yargı adına bağımsız davranmayanlara da hesabını soracağız. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Eğer bugün buradaysak yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Katiller hesap vermedikçe biz sevdiklerimizi, sizler sevdiklerinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Bugün Mümin Karasu içeride bütün sanıkların işaret ettiği asıl kişi Mümin Karasu, 5 yılın sonunda ilk defa yargının karşısında hesap verecek. Gerçek sorumluları korumaktan vazgeçene kadar biz burada olacağız.”

“HEPSİNİ BİLEMEM” SAVUNMASI

Sanıklardan TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan duruşmada şunları söyledi:

Kazadan sonra kazanın meydana geldiği menfezi gördüm. Tahkimat yapılmadı, ben emekli olduktan sonra tamamlandı. Kazalı menfezin tahkimatı doğrudan temin ile yapıldı, bütçe sınırı bölge müdürlüğü yetkisinde. Sadece onay görevim var. Bu hat konusunda genel bilgi sahibiyim. Bölgemdeki menfezlerin hepsini bilemem.

TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli de “Uzmanlığım olmadığından kaza yerinde denetim yapacak bilgim yok. Harcama yetkileri şöyledir: İhale yapılacak işler ile ilgili ödenek alınır. Bakım onarım işleri ile ayrıca ödenek olur.Miktarına biz karışmayız. Mümin Karasu’yu denetleme görevimiz yok bunu müfettiş yapar. Kaza olmadan evvel orada nasıl bir problem olduğunu ben bilemem, bakım müdürünün de bilebileceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

KARASU: UYARILARIM DİKKATE ALINMADI

Tutuklu kaldıktan sora itiraz üzerine tahliye edilen TCDD 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Karasu yaklaşık 3 saat süren savunmasında iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

*Ben yol müdürü değilim, servis müdürüyüm. Bana istinat edilen suçlar benim görevim dahilimde olan işler değil. Benim hakkımda iddianamede bulunan suçları kabul etmiyorum. İddianamede ben hedef gösterilmek istendim.

*Kazada bölge müdürü, demir yolu bakım müdürleri, alt yapı, üst yapı şube müdürleri ve alt yapı ekipleri bu kaza da taraf olması gerekiyor. Ben yaptığım turne denetimlerinde gördüğüm olumsuzlukları görevlilere bildirdim.

*Ama benim uyarılarım dikkate alınmadı. Senede iki tane turne denetim görevim vardı. Bunları hiç aksatmıyordum.

*Bunları özellikle yazdan çıkarken ve kışa girerken yapıyordum. Olayın yaşandığı günden 10 gün önce de turne görevimi yerine getirmiştim. Alt yapı, üst yapı denetimleri daire başkanlığının yetkisindeydi.

*Bölgenin inisiyatif alarak çalışma yapması mümkün değildi. Olaydan sonra menfezde bazı çalışmalar yapılmış, bunlar herhangi bir mühendislik çalışması değil. Bu çalışmaların neden yapıldığını bilmiyorum.

*Bölge müdürleri gece bölgede nöbetçi ekipleri bırakması gerekiyordu. Kazanın olduğu gün nöbetçi bir ekip bırakılmamış. Kaza ile ilgili olarak TCDD daire başkanlığı olaya gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.

“KAZANIN OLDUĞU YERLE İLGİLİ BANA SORUN İLETİLMEDİ”

Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. TCDD 1’inci Bölge Müdürü Nihat Aslan, savunmasında kurumdaki görevinin servisler arasındaki koordinasyonu sağlamak olduğunu söyledi.

Aslan, “Meteoroloji ile herhangi bir protokol yapmak benim yetkimde değildi bunu genel müdürlük yapabilir. Ben bununla suçlanıyorum ama bu benim görevim değil. Benim servislere veya denetimlerine müdahale etmem mümkün değil. Kazanın olduğu yerle ilgili bana önceden iletilen bir sorun yoktu. Onay için bana gelen evrakların hepsini okuyamıyordum, bazılarını hızlıca göz atıp imzalıyordum” dedi.

Bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Meriçli, üzerine atılı olan suç isnadının, görev yetkisi dışında olduğunu savunarak, “Kazadan sonra kazanın olduğu hatta doğrudan temin yoluyla bakım çalışması yapıldı. 3 ay içerisinde de meteoroloji ile protokol yapıldı. Yağış durumuna göre bizlere bildirim geliyordu. Herhangi bir yağış uyarısına göre ekipler hat üzerinde kontrol yapıyordu. Hat üzerinde kazadan önce 2017 yılında yapılan turne de herhangi bir soruna rastlanmamıştı” ifadelerini kullandı.