Cumhur İttifakı ortağından Erdoğan’a emekli maaşı tepkisi

BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Salon dışında bekleyen partilileri selamlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, burada kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından kongrenin Divan Başkanlığına Genel Sekreter Üzeyir Tunç getirildi.

Destici, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle andı.

İSRAİL-GAZZE SAVAŞI

Geride bırakılan 10 yıllık zaman diliminde, dünyada ve bölgede, Türkiye’nin güvenliğini de birinci dereceden etkileyen çok sayıda önemli gelişme yaşandığını hatırlatan Destici, Kudüs’te, Gazze’de yaşananların vicdan ve insaf sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir insanlık dramı olmasının yanı sıra adım adım bölgeyi ve topyekun dünya barışını tehdit eden bir probleme dönüştüğünü söyledi.

Filistin’de savaşın sürdüğünü ve yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

*Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yönelen saldırılar cinayettir. Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölge niteliği taşıyor.

*Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen insanlığın, geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler, bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey, Kudüs’ün tüm inanç grupları için bir ‘sevgi ve barış’ merkezi haline getirilmesi olmalıdır.

*Yok bunu sağlamayacaklar mı? Buna İsrail izin vermeyecek mi? Amerika buna müsaade etmeyecek mi?

*O zaman yeni bir Selahaddin Eyyubi gelir Kudüs’ü fetheder ve Mescid-i Aksa’yı bağımsızlaştırır, özgürleştirir. Bunu yapacak da Türkiye’dir, Türk milletidir. Bizleriz, sizlersiniz.

BM’YE ÇAĞRI

İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınayan Destici, Filistin’de, Orta Doğu’da, dünyada savaşın, sömürünün, savaş ve sömürü nedeniyle ölümlerin, acıların yaşandığı her yerde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların yaşananlarla ilgili sorumluluk sahibi olduğunun altını çizdi.

Destici, “Maalesef, dünyada sömürünün nedenleri, uluslararası kuruluşları da aynı amaçlarla kullanmaya, yönetmeye devam ediyorlar. Bölgede, bugün için iki devletli bir çözüm dışında çıkış yolu görünmüyor. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve tanınması, tesis edilmesi gereken barışın ilk adımı olmalıdır. Yaşasın bağımsız Filistin.” diye konuştu.

Destici, Türkiye’nin, barışın sağlanması, masum sivillerin korunması için elinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiğini belirtti.

“MASUMLARIN YANINDAYIZ”

Türkiye’nin, Orta Doğu’da yayılma ihtimali olan savaşa karşı, yeni bir göç akınına maruz kalmamak için sınırlarını ve tedbirlerini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Destici, “Yaşanan savaşın neden olabileceği ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye, gereken tedbirleri almalıdır. Yine Türkiye, bölgeye yapılacak insani yardımlara öncülük etmelidir, etmektedir. Bizim tarafımız açık ve nettir. Biz masum Filistin halkının, Gazzeli masumların yanındayız.” şeklinde konuştu.

“Bütün dünyaya sesleniyoruz. Bu soykırımı durdurun.” diyen Destici, Gazze’deki hastanenin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmasının üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Her geçen gün, her hadisede, nasıl bu ölçüde kötü olunabileceğiyle ilgili herkesi dehşete düşüren yeni örneklerle karşılaşıldığını vurgulayan Destici, her iki taraftan, sivilleri hedef alan tüm saldırıların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

Destici, “Uluslararası güvenlik örgütlerinin duyarsızlığını açıkça telaffuz etmeseler de Gazze’de Müslümanların yok edilmesini bir çözüm olarak gören ve gelişmeleri bu istikamete sürüklemeye çalışan İsrail yanlısı ülkelerin alacakları tüm kararları ABD’ye teyit ettirme mecburiyeti duyan Arap ülkelerini nefretle kınıyorum. Hepsi, tarihte ‘suçlu’ ibaresiyle yer alacaklar.” dedi.

SIĞINMACI SORUNU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını hatırlatan Destici, yeni anayasa çalışmalarına BBP’nin elinden gelen katkıyı sağlayacağını bildirdi.

Destici, Türkiye’nin sığınmacılar meselesini çözmesi gerektiğini dile getirerek, dünyada ve bölgede meydana gelen olağanüstü şartlardan kaynaklanan ekonomik problemlerin ardından, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin, sığınmacıların varlığını Türkiye ekonomisi için taşınması mümkün olmayan bir yük haline getirdiğini kaydetti.

Sığınmacıların güvenli şekilde vatanlarına gönderilmesi gerektiğini belirten Destici, bunun Müslüman Türk’ün hassasiyetiyle yapılması gerektiğini söyledi.

ENFLASYON VE EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

BBP Genel Başkanı Destici, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına son verilmesi gerektiğini, bu problemle baş edilmezse zenginin daha fazla zenginleşmesine, fakirin daha fazla fakirleşmesine engel olunamayacağını ifade etti.

Emeklilerin maaşlarına gereken artışın yapılmasının önemini vurgulayan Destici, “Sonuçta, bizi destekleyenlerin, Cumhur İttifakı’ndan beklediği, ‘kimsesizlerin kimsesi olma’ güvenini kaybeder ve bize umut bağlayan aziz milletimizin, yerel seçimlerde, ülkemiz için ağır sonuçları olacak uyarısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için adaletli olmalıyız.” şeklinde konuştu. (AA)

