Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin’deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

*Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş’ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti.

*Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 in 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bu güne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi.

*Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD’ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir” dedi.

‘DEVLETİN KURUMLARI HEPSİ İŞ BAŞINDA’

*Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı; ama ondan sonra 2'nci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi.

*Ve bundan sonraki durum zaten enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor; ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yürütmeye başlayacak.

*Çünkü hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde de aynen diğer faaliyetleri yaşadığımız illerde de nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz

‘OTELLERDE CİDDİ ODA KAPASİTESİNE ULAŞTIK’

Erdoğan, Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otellerle görüşmeleri yaptıklarını ve buralarda kalma arzusunu ortaya koyan olursa yerleştirmeye hazır olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

*Çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Bu çadırlardan memnun olmayıp Antalya, Alanya, Mersin'deki otellere yerleşmeye ‘Evet' derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz.

*Yeme, içme her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır.

*Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız.

‘BUGÜN İRLİK OLMA ZAMANIDIR’

*Bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Ve akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil; var. Onları da peyderpey aşıyoruz.

*Bu arada yine gerek Milangaz gerek Aygaz buralardan da sanayi tüplerimiz, piknik tüplerimiz ayrıca illerimize gelmeye başladı.

*Bu tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle en azından bu çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar.

*Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat verilmemesini istiyorum.

*Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.

’10 BİNER LİRAYI AİLELERE ULAŞTIRACAĞIZ’

Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli destekleri de vereceklerini açıklayarak, “Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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