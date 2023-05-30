Cumhurbaşkanlığı seçimi: Ne dip dalga, ne değişim

Kılıçdaroğlu ikinci turda ‘değişim’ sloganıyla Erdoğan’ı yenmeyi planlıyordu. Ama Ümit Özdağ hamlesi ters tepti. HDP seçmeni sandığa gitmedi, 11 ilde oyu azaldı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Türkiye'nin kilitlendiği Cumhurbaşkanlığı seçimi, ‘'Ne dip dalga, ne değişim'' sonucunu getirdi. Cumhurbaşkanlığı koltuğu ve hükümet sistemi, 5 yıl daha Erdoğan ile devam edecek. Sonucu etkileyen faktör ise ilk turda yüzde 87 olan katılım oranının 3-4 puan birden düşmesi oldu. Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde ise bu oran yüzde 6'ya kadar çıktı. Tunceli hariç bölgede katılım düştü. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Yeşil Sol ile HDP seçmeninin bir bölümü, ilk tura göre sandığa gitmedi. HDP, ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na adını anmadan destek verse de, Ümit Özdağ ile yapılan dirsek teması ters tepti. Özdağ'a yönelik Yeşil Sol-HDP tepkisi sandığa gitmeyerek yansıdı. Sinan Oğan'ın yüzde 5'lik oyunun, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yarı yarıya paylaşıldığı görüldü.

OYLARINI ARTTIRDI

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayı Muharrem İnce, 15.3 milyon oy almıştı. Akşener'in oyu 3,6 milyon, Karamollaoğlu'nun ise 443 bin oldu. Üçünün toplamı yaklaşık 19,5 milyona ulaştı. Erdoğan ise 2018'de 26.3 milyon oy ve yüzde 52.5 ile seçimi kazandı. 2018'de 59 milyon olan seçmen sayısı bugün 64 milyona çıktı ve Erdoğan 2. turda 27.7 milyon, Kılıçdaroğlu ise 25.5 milyon oy aldı. Erdoğan, 2018'e göre oylarını yaklaşık 1,5 milyon, Kılıçdaroğlu ise Akşener ve Karamollaoğlu'nun 4 milyon oyu hariç önemli ölçüde arttırdı.

EN İLGİNÇ SONUÇ

Erdoğan 21 yıldır değişmeyen bir tablo ile ve Karadeniz, İç-Orta Anadolu desteğiyle ipi göğüslüyor. Kılıçdaroğlu ise ilk tura göre 2. turda oylarını 838 bin adet arttırsa da, o oylar yine sahil bölgeleri ile Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Güneydoğu'dan geldi. Kocaeli''den Artvin'e kadar hiçbir Karadeniz ilinde seçimi önde tamamlayamadı. Erdoğan ise grizu acısı yaşayan madenci şehri Zonguldak'ta bile yüzde 54.8 oy aldı.

Bu seçim sonucuna göre Türkiye'de siyaset yeniden şekillenecek. İktidar kanadında öncelik Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanması, bürokrasi cephesinde yeni isimlerin ön plana çıkması.