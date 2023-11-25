ÇYDD: 2023’te en az 350 kadın katledildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu yıl en az 350 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Sözcü İstanbul

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak “Kadınların karşılaştıkları sorunlar ve uğradıkları şiddet bireysel bir boyutta değerlendirilmemeli; toplumsal bir sorumluluk alanı olarak kabul edilmelidir. 2023 yılında, ülkemizde en az 350 kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

– 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü; kadına yönelik şiddeti önleme ve farkındalık oluşturma amacıyla bir araya gelmemize olanak sağlayan, bizleri bu toplumsal sorun için harekete geçmeye yönelten özel bir gündür. Kadınların karşılaştıkları sorunlar ve uğradıkları şiddet bireysel bir boyutta değerlendirilmemeli; toplumsal bir sorumluluk alanı olarak kabul edilmelidir. 2023 yılında, ülkemizde en az 350 kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız.

“BU SAYI DEĞİL ÇIĞLIK”

– Bu sayı sadece bir istatistik değil; aynı zamanda bir çığlık ve çağrı niteliğindedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel saldırılarla sınırlı olmamakta; aynı zamanda derinlemesine etkiler bırakarak psikolojik boyutta da kendisini gösterebilmektedir. Söz konusu şiddet türü kadının ruhsal sağlığını yıkıcı bir biçimde etkiler, özgüvenini zedeler ve kimlik duygusunu sarsarak özgür olmalarının önünde ciddi bir engel oluşturur.

– Bu nedenle, kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik boyutun da göz ardı edilmemesi önemlidir. Birlikte hareket ederek, bu şiddetin sona ermesine katkıda bulunmalı, cumhuriyetimizin kazanımları ışığında kadının toplumda hak ettiği şekilde konumlandırılması için mücadeleye devam etmeliyiz.

“KADIN HAKLARI MÜCADELESİNİN HER ZAMAN SAVUNUCUSU OLACAĞIZ”

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş bir toplumun temellerini atarken kadınlara eşit haklar tanımayı ve onlara özel bir önem vermeyi hedeflemiş lider olduğu vurgulanan açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

– Cumhuriyetin ilanı sadece siyasi bir değişiklik değil, aynı zamanda toplumsal bir değişimin ve devrimin de başlangıcıydı. Türk kadınlarına oy kullanma hakkı tanıyan dünyanın ilk ülkelerinden biri olmamızı sağlayan devrimler, kadınların toplumsal ve siyasal yaşama katılımlarını artırarak onlara yeni fırsatlar açmıştır. Atatürk devrimleri ve cumhuriyetin kazanımları Türk kadınlarının güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak toplumsal hayata güçlü şekilde katılımlarını ve yön vermelerini sağlamıştır.

– 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin bir kadın devrimi olduğunu unutmamalı; laik, demokratik bir toplumda cumhuriyet bireyleri olarak hayatımızı sürdürebilme azmimizi kadınlara borçlu olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Bugün ve yarın çağdaş bir toplum olma yolunda ilerlerken, cinsiyet eşitliğini temel ilkemiz olarak kabul etmeliyiz. Kadınlarımızın kimlik ve kişiliklerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmeleri ve hak ettikleri değeri görebilmeleri için çaba göstermeliyiz.

– Bu amaçla, ÇYDD olarak kadın hakları mücadelesinin her zaman savunucusu olacağız. Kız çocuklarının eğitimine verdiğimiz desteği kadının toplumsal rolünün güçlenmesi için de sonuna kadar sürdüreceğiz. Efsane Genel Başkanımız Türkan Saylan'ın izinde, güçlü kadınlarımız ile birlikte daha adil, daha güçlü bir gelecek için el ele, omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

YAPAY ZEKANIN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, yapay zeka uygulamasının “Gece sokakta güvenle yürüyen bir kadın görseli” isteğine verdiği, Türkiye’de kadınların yüzde 30.4’nün gece sokakta kendilerini güvende hissetmedikleri cevabı da yer aldı. Yapay zeka uygulamasının kadına yönelik şiddetle ilgili verdiği diğer yanıtlar da dikkat çekti.