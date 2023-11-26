‘Daltonlar’a ‘Redkit’ operasyonu

Kütahya'da 2 farklı silahlı yaralama olayının ardında 'Daltonlar' suç örgütü olduğu belirlendi. Barış Boyun'un liderliğindeki çete üyelerine yönelik "Redkit" adlı operasyon düzenlendi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs’ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.’nın (38) saldırıya uğraması ve 23 Ekim’de galerici İdris E.’nin (38) silahla yaralanması olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayların arkasında ‘Daltonlar’ suç örgütü olduğu tespit edildi.

Kendilerini ‘Daltonlar’ olarak tanıtan çetenin üyeleri, para karşılığında Kütahya’ya gelerek “tahsilat” adı altında tetikçilik yaptı. Olaya karışan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. isimli çete üyelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli Kütahya’da, 4 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

5 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKULE VE ARAÇLARA EL KONULDU

Aramalarda 3 tabanca, 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi. Ayrıca, çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve araçlarına da el konuldu. ‘Nitelikli yağma’ suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERMAL OTELE BASKIN

Operasyon sırasında aranan bir diğer şüpheli H.B., adliyeye getirilen şüpheliler arasında fark edilerek çay ocağında gözaltına alındı.

Örgüt üyeleri Bektaş Ç. ile Kamil A.’nın bulunduğu termal otelde yapılan polis baskınında şüpheliler yakalandı. Çete üyelerinin iki dükkandaki darp ve silahla yaralama olayları güvenlik kameralarına yansımıştı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)