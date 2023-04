Danıştay karar verdi: Köylülerden şirkete ‘terk et’ çağrısı

Denizli'de açık kömür işletmesine izin verilen şirkete Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bölge halkı yaptığı açıklamada, "Şirket faaliyetlerine bir an önce son vermeli ve hukuka uygun şekilde Avdan'ı terk etmelidir" çağrısında bulundu.

Selami AYDIN

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararını yargıya taşıyan köylüler ‘yürütmeyi durdurma' kararı aldırdı. Geçtiğimiz yıl 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ve 563 parselde 3 milyon 764 bin metrekarelik tarım arazisi hakkında çıkarılan kamulaştırma kararının ardından bölgedeki şirket kömür çıkarma faaliyetlerine başlamıştı. Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı, Avdan'da ve süreci takip eden çevre platformlarında sevinçle karşılandı.

‘EN BÜYÜK KORKUMUZ GERÇEK OLDU'

Avdan Platformu üyeleri ve Avdanlı köylüler bugün Denizli Mimarlar Odası'nda ortak bir basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı platform sözcüsü Hasan Ozan Orpak okudu. Süreci anlatan Orpak acele kamulaştırma kararından sonra hızla mücadeleye başladıklarını hatırlatarak;

“Denizli kamuoyunun bir vücut bulması sonucunda Avdan Termik Santrali durduruldu ancak iptal edilmedi. Bizim de en büyük korkumuz bu sürecin devam edeceği ve Avdan'nın verimli topraklarının altında az miktarda olan, kalorisi düşük kömürün biraz daha kaliteli bir kömürle karıştırılarak piyasaya sürülme isteğiydi. Acele kamulaştırma kararı ile birlikte Avdan da açık kömür madenciliği yapılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

‘DEPREM BÖLGESİ KEPÇE BEKLERKEN’

6 Şubat depremlerinin üçüncü gününde depremzedeler kepçe beklerken iş makinelerinin bölgede zeytin ağaçlarını sökmeye başladığını belirten Orpak; “Tarım arazileri kömür yatağı haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü. Hatta şirket depremin daha üçüncü gününde, bütün milletimizin seferber olduğu bir zamanda ve ayrıca deprem bölgesinde en gerekli olan kepçelerle zeytinlerimizi söktü.

Zeytinimiz bizim ölmez ağacımızdır. Yapılan bu zeytin kıyımını da yargıya taşıdık. Bunun yanında Su kaynakları zarar gördü ve görmeye devam ediyor. Ama biz mücadelen hiçbir zaman vazgeçmedik” diye konuştu.

‘ŞİRKETE ALANI TERK ET ÇAĞRISI'



Danıştay kararını hatırlatan Orpak şirkete alanı terk etme çağrısında bulunarak; “Bu karar daha başlangıçtır. Avdan Platformu ve Avdan Halkı olarak her zaman hukuka uygun mücadelemize devam ettik ve devam edeceğiz. Hiçbir zaman tahrike kapılmadık ve sağduyumuzu hep koruduk. Biz ilgili karar doğrultusunda şirketin bir an önce faaliyetine son vermesini ve hukuka uygun şekilde Avdan'ı terk etmeye davet ediyoruz.

Kamulaştırma kararı ile ilgili Avdan da çok şey kaybedilmiş bir çok tarım arazisi artık kullanılamaz hale gelmiştir. Biliyoruz ki; bu karar nihai bir karar değildir. Ancak biz millet olarak küllerimizden yeniden nasıl doğacağımızı da çok iyi biliriz. Yeter ki toprağımızı geri alalım” ifadelerini kullandı.

HATİCE NİNE: CİĞERİMİZ CANIMIZ YANDI

Avdan mücadelesinin simge isimlerinden biri olan 74 yaşındaki Hatice Kocalar yargı kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek; “Bu şirket bizi bıktırdı, usandırdı. Ciğerimizi canımızı aldı. Topraklarımızı elimizden aldı. Ekinimiz önünden kaçtı ardından onlar kovaladı.

Çocuklarımın hepsini orada büyüttüm. Toprak ölmez. Ben böyle şey görmedim. Ormanların yamacında hayvanlarımız otluyor, ayranı soframızda anılarımız var. Her gün tarlama bakmaya gidiyorum, kepçeleri gördükçe ellerim ayaklarım tutuluyor. Aklımı kaybediyorum. Topraklarımızı almaya çalışıyorlar. Bir kilo altına bir avuç toprağı değişmem. Hakaret ediyorlar bize. Ben atalarımızdan kalan toprağımızı geri itiyorum” ” diye konuştu.

Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç ise; “Biz mücadelemizi hukuk içinde, kimseyi kırmadan yaptık. Sonunda hakkımız olan davada yürütmenin durdurulmasını aldık. Artık bahar gelsin kıştan kurtulduk. Bunun ötesi bahardır” ifadelerini kullandı.

