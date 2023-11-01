Davutoğlu: Donanmamız Doğu Akdeniz’de güç göstermeli

Davutoğlu, Tel Aviv'in Gazze'ye dönük saldırılarına işaret ederek iktidara seslendi. "İsrail saldırıları durdurmazsa büyükelçimizi çağırın, hava sahasını kapatın" diyerek Türk donanmasının Doğu Akdeniz'de 'güç göstermesini' istedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Neden Türk büyükelçisi halen Tel Aviv’de? İsrail’e hiçbir yaptırım uygulanmadı. İsrail’e süre verin; 48-72 saat mühlet verin, saldırıları durdurmazsa, ‘Büyükelçimizi geri çağırıyoruz, hava sahasını kapatıyoruz, İsrail’e ne gittiği belli olmayan lojistiği kapatıyoruz’ deyin” açıklamasında bulundu.

Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, TBMM’de Saadet Partisi’nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, iktidarı eleştirerek “Öyle bir günde miting yapıldı ki, aynı gün bir tarafta Gazze bir tarafta Cumhuriyet kutlamaları. Kimse onurumuzu da hüznümüzü de tekeline almasın. Gazze’de dökülen her damla kanın, gözyaşının takipçisi, savunucusu biziz” dedi.

‘DIŞİŞLERİ GAZZE HEYETİNE YANIT VERMEDİ’

Davutoğlu, Filistin davasının haklı bir dava olduğunu belirterek şunları söyledi:

– Gelecek-Saadet Grubu bir heyet oluşturup, Gazze’ye gitmeye karar verdi. Ne Dışişleri Bakanlığı ne de Mısır’dan cevap geldi. Ama onlar gidecekler, selamlarımızı iletecekler. Bir tek ulusal yas ilan ettiler. Bugünkü şartlarda ne yapılmalı? Demiştik ki ilk grup toplantımızda ‘İsrail Büyükelçisi’ni derhal geri gönderin.’ Onlar göndermedi, kendisi kalktı, gitti. Oradan da ‘Türkiye ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz’ diye sert açıklamalarda bulunuyor.

‘İSRAİL’E MÜHLET VERİN’

– Neden Türk büyükelçisi halen Tel Aviv’de? İsrail’e hiçbir yaptırım uygulanmadı. İsrail’e süre verin. İsrail’e 48-72 saat mühlet verin, saldırıları durdurmazsa, büyükelçimizi geri çağırıyoruz, hava sahasını kapatıyoruz, İsrail’e ne gittiği belli olmayan lojistiği kapatıyoruz’ deyin. Doğu Akdeniz’de donanması bulunan NATO üyesi ülkelere şu mesajın gitmesi lazım; bizim burnumuzun dibine kim donanma gönderiyorsa, NATO’yu toplantıya çağırın. Hangi sebeple bu donanmalar burada? Senin donanman benim burnumun ucunda ne yapıyor? 7 düvelin donanması, Doğu Akdeniz’de, bizim donanma Boğaz’da. Bizim donanmamızın da Doğu Akdeniz’de güç göstermesi lazım. (DHA)