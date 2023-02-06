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Deprem anında tüyleri diken diken eden ses

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem etkisi Gaziantep'te de hissedildi. Kent merkezinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası deprem anını saniye saniye kayıt ederken, sarsıntıdan önce meydana gelen ürkütücü ses dikkat çekti.

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Sabaha karşı 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan deprem ülke genelinde hissedildi.

Gaziantep’te de bir iş yerinin kamerası deprem anını kayıt etti. Züccaciye mağazasına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıdan önce şiddetini giderek arttıran bir ses duyulması dikkat çekti.

Ürkütücü sesin ardından yaklaşık 1.5 dakika süren depremde mağazada bulunan malzemelerin neredeyse tamamı yere düşüyor.

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