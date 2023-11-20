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Deprem bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

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Deprem bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarıda Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Bugün, özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak olan kuzey ve kuzeybatı yönlerinden gelecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Halkın, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. (AA)

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