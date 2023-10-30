Deprem jeneratörlerini depoda saklamışlardı: Genel sekreter görevinden alındı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Tunceli İl Özel İdaresi'nin, Kızılay’dan Adıyaman’daki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 7 adet jeneratör aldığı, ancak jeneratörlerin bölgeye gönderilmediği ortaya çıkmıştı. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Valiliğin başlattığı soruşturma sonrasında Tunceli Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif Yıldırım’ın görevinden alındığını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri jeneratör olmuştu. Kızılay'ın bazı şubeleri de deprem bölgelerindeki jeneratör ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar başlatmıştı.

Tunceli İl Özel İdaresi’nin, Adıyaman'da kullanılmak amacıyla aldığı 7 adet jeneratörün Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında kullanmadığı kendi depolarında sakladığı ortaya çıkmıştı.

Kurum içerisinde yapılan iç yazışmalara göre Adıyaman'dan alınan 7 adet jeneratörden birinin akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.

JENARATÖR SKANDALINDA ADI GEÇTİ, GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken arama kurtarma çalışmaları için jeneratör talebinde bulunan ancak jeneratörleri kayıt dışı bir şekilde İl Özel İdaresi ambarında muhafaza ettiği ileri sürülen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım izne çıkartılmıştı.

Yıldırım'ın genel sekreterlik görevinden alınarak valilik bünyesindeki İl Sosyal Örgüt ve Proje Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.

“BAKANLIK DOĞRU BİR KARAR ALDI”

Yıldırım'ın genel sekreterlik görevinden alınmasının doğru bir karar olduğunu belirten CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, şunları aktardı:

“Jeneratör skandalının ortaya çıkması sonrasında genel sekreter olarak görev yapan Nazif Yıldırım'ın görevinden alındığını öğrendik. Özel idare müdürleri validen sonra ilin en üst düzey bürokratlarından biridir.

Dolayısıyla böyle önemli görevlerde olan bürokratlardan erdemli ve devlet adamlığına yakışan davranışlar bekleriz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti.

Ülke olarak büyük bir felaket ve acı yaşadık. Tüm yurttaşlarımız deprem bölgelerine yardımlarını ulaştırmak için seferber oldular. Deprem sürecinde Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla giden AFAD ve valiliğimiz orada başarılı çalışmalar yapmıştır.

Ancak özel idare müdürünün depremzedeler için elzem olan hayati can kurtarmak için büyük bir öneme sahip olan jeneratörleri alıp gizli bir şekilde Tunceli'ye getirmesi yüz kızartıcı vicdansızca bir olay değerlendiriyorum.

Bu olayı ortaya çıkaran ve bu kişiyi görevinden alan bakanlığımız çok yerinde ve doğru bir karar aldı. Tunceli’mize böyle bir genel sekreterin yakışmadığını ifade etmek istiyorum”

VALİ GÖREVDEN ALINMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Genel sekreter Nazif Yıldırım’ın görevden alınmasına ilişkin whatsapp üzerinden sorduğumuz soruya Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu cevap vermedi.

6 AY DEPODA KAYIT SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tunceli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Kubilay Odak imzasıyla Genel sekterlik makamına gönderilen yazıda jeneratörlerin altı aydır kayıt dışı muhafaza edildiğine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

*Adıyaman ilinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görevlendirilmiş olan makine parkımıza kayıtlı damperli kamyonlardan 62 AAE 636 plaka nolu araç ile 14.02.2023 tarihinde 2 adet LUTİAN marka jeneratör ve 62 AP 247 plaka nolu araç ile 16.02.2023 tarihinde 5 adet LUTİAN marka jeneratör Genel Sekreterimiz tarafından Adıyaman İlinden gönderilmiş olup 5 adet jeneratörden 4 adeti kurumumuza getirilmiş olup 1 adeti kurumumuza getirilmemiştir.

*Kurumumuza getirilen toplamda 6 adet LUTİAN marka jeneratör Genel Sekreterimizin talimatı ile Kurumumuz demirbaş ambarında muhafaza edilmiştir. Müdürlüğümüz ambarında yaklaşık olarak 6 aydır kayıt dışı muhafaza edilen jeneratörlerin niçin gönderildiğini bilmediğimizden herhangi bir işlem yapılmamıştır.