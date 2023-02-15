Depremde yıkılan 5 yıllık müftülük binasının temeli, Diyanet İşleri Başkanı tarafından atılmış

Depremde yıkılan 5 yıllık Hatay İl Müftülüğü binasının temeli, 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katılımı ile dualar eşliğinde atıldı. 2018 yılında hizmete giren bina, FETÖ operasyonu nedeniyle 2 müteahhit değiştirdi.

Özlem GÜVEMLİ

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6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentini yıkan Kahramanmaraş merkezi büyük depremlerin en çok hasar verdiği kentlerin başında Hatay geliyor. Yeni yapılan sitelerin, rezidansların yıkıldığı kentte bir kamu binası olan Hatay İl Müftülüğü binası da yıkıldı ve müftü Ömer Faruk Bilgili'ye mezar oldu. Yıkılan müftülük binası henüz 5 yıllık bir binaydı ve yapım hikayesi de oldukça dikkat çekici.

MÜTEAHHİT FETÖ'DEN TUTUKLANDI

5 katlı “külliye” olarak planlanan Hatay İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temeli, 13 Nisan 2015'te Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dönemin Hatay Valisi Ercan Topaca ve Hatay milletvekillerini katıldığı törenle Kur'an okunarak dualar eşliğinde atıldı. 2 bin 700 metrekare alan üzerinde Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi tarafından 6 milyon 500 bin lira keşif bedeliyle yaptırıldı. 600 kişilik cami, hizmet binası ve lojmandan oluşan külliyenin inşaat işinin ihalesiz olarak verildiği müteahhitlik şirketinin sahibi A.U, 2016 yılında FETÖ operasyonunda tutuklanınca inşaat tamamlanma noktasına gelmişken durdu.

“BETONARME KISMINI BİZ YAPMADIK, İNCE İŞLERİNİ YAPTIK”

İnşaatın geri kalan kısmını 2017 yılında müteahhit Mete Ergönül üstlenerek tamamladı. SÖZCÜ'ye konuşan Ergönül binanın betonarme işlerini kendilerinin yapmadığının altını çizerek “Biz devraldığımızda duvarları ve kabası bitmişti, sıvadan itibaren ince işlerini yaptık. Lojman, hizmet binası ve camiden oluşan tek bir bloktu. Paramızı da ödeyemediler. ‘Camiye babanızın adını verelim, alacağınızdan feragat edin' dediler. Babamızın adı verildi camiye. Babamız da depremde vefat etti. Babamızın adını taşıyan binanın yıkılması, içinde de müftünün vefat etmesi bizi vicdanen çok rahatsız ediyor. Başımıza bir iş gelmesin, adımız olumsuz bir olaya karışmasın diye avukatımızla erkenden devlete başvuralım istedik ancak elimizde belge yok. Çünkü imzaladığımız sözleşmelerimiz yıkılan ofisimizde kaldı. Biz Hatay'da 70 bina yaptık hepsi sağlam. Yıkılan müftülük binasının çatısını biz yapmıştık, bina yıkıldı çatı sapasağlam duruyor” dedi.

DEPREM TATBİKATINA DA KATILDILAR

İnşaatın kontrolörlüğünü valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) üstlenmişti. Müftülük, yeni bina için hayırseverlere destek çağrıları da yapmıştı. Müftülük binası 2018 yılında açıldı. 2022 yılının kasım ayında Türkiye genelinde yapılan “Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı”na Hatay İl Müftülüğü de katılmıştı. Tatbikat; Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve AFAD İl Müdürü Vekili Kürşat Biter, müftülük personeli ve AFAD personeli ile Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla olası bir deprem anında “Çök-Kapan-Tutun Yöntemi” tanıtıldıktan sonra güvenli bir tahliyenin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı bir şekilde gösterilerek tamamlanmıştı.

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