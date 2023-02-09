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Depremden saatler sonra enkaz altından çıkan köpek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken sevindirici haberler de gelebiliyor. İskenderun'da yıkılan bir binadan kurtarılan köpek adeta umut oldu.

Sozcu.com.tr
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Depremden saatler sonra enkaz altından çıkan köpek

Arama kurtarma çalışmalarına katılan insanlar enkaz altından köpeği kurtarmak için çalışıyor.

Türkiye’de 10 ille beraber Suriye’yi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde depremin yıkıcı bir şekilde etkilediği İskenderun’da bir köpeğin kurtarılma anı görülüyor.

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