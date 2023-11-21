Depremzedeyi sel vurdu, devlet uyandı

Adıyaman’da 10 aydır konteynerde yaşayan afetzedeyi selin vurmasının ardından Adıyaman Valisi Osman Varol, konteyner evlerin kış şartlarından etkilenmemesi için yapılan hazırlıkları anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerlebir ettiği Adıyaman’da 10 aydır konteyner kentlerde hayat mücadelesi veren depremzedeleri bu kez de sel vurdu.

Altyapıyla ilgili önlemlerin alınmadığı prefabrik evleri su bastı. Bazılarının tavanından akan yağmur suyu içeri doldu. Vatandaşlar kovalarla suları boşaltmaya çalıştı.

Kentte önceki gün yaşanan bu skadalın ardından Vartana Prefabrik kentinde bugün incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol gazetecilere, kış aylarının gelmesiyle geçici barınma merkezlerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

“TAŞKIN RİSKİ OLAN YERLERDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK”

Taşkınların yaşandığı alanların belirlendiğini aktaran Varol, “Taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli bir çalışmayla tespitleri yapıldı. Bu tespitlerin ardından büyük ölçekte DSİ’nin yerelde Özel İdare ve belediyemizin imkanlarıyla gerekli tedbirleri aldık.” dedi.

Kent genelinde konteyner ve prefabrik olmak üzere 25 bin barınma merkezinin bulunduğunu anlatan Varol, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 22 bin konteynerin çatılarını brandalarla kapladık. Bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Yine kırsalda vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlerimizden 12 binine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık.”

“MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE YAĞIŞ MEYDANA GELDİ”

İş makinelerinin yoğun yağışlarda hazır bekletildiğini belirten Varol, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz haftaki yağışta hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerine müdahale edebilecek sayıda nöbetçi iş makinesi, kamyon ve personel hazırda bulundu. Ama aldığımız bütün tedbirlere rağmen çok yoğun iklim koşulları oluşabiliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 3 gün çok yoğun, mevsim ortalamalarının çok üstünde yağış meydana geldi.”

Bu dönemde görünen aksaklıkların da giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Varol, “Orada gördüğümüz aksaklıkları da gidermek için işte burada gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip çalışmaya başladık. Bu çalışmaları hem Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız yakından takip ediyor.” diye konuştu.

“GEREKİRSE VATANDAŞLARIMIZI NAKLEDECEĞİZ”

Tehlike durumlarında her türlü olasılığı değerlendirdiklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

“Gerekirse çok riskli gördüğümüz alanlarda geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın nakline kadar senaryolarımız mevcut. Buna imkanımız ve gücümüz var. Yeterli sayıda kapasitemiz var. Sürekli olarak çok geniş bir ekiple çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” (AA)