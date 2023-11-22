Destici’den 50+1 yorumu: Başkanlık çöker

BBP lideri Destici, Erdoğan'ın gündeme getirdiği 50+1'in tartışmaya kapalı olması gerektiğini savunarak "50+1 başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni başkanlık sistemi çöker" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin “50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yani başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır” dedi.

Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

“HEDEF CUMHUR’A ZARAR VERMEK”

Destici, 50+1 tartışmaları ile ilgili şunları söyledi:

– Kamuoyu önünde gerçekleşen 50+1 tartışmaları maalesef hedefini şaşırmış, farklı boyutlara taşınmaya çalışılmak istenmektedir. Hedef Cumhur İttifakı’na zarar vermek noktasına taşınmaya başlamıştır. Cumhur İttifakına zeval gelmesi demek direk milli güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık doğurur. Bu tartışmalar sistemi 2016 öncesinde olduğu gibi zora sokar en başa döneriz. Açıkça ifade edelim ki, 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. (DHA)

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