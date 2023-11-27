Dev dalgalar kıyıları dövdü, taş üstünde taş kalmadı

Bir haftadır yurdun dört bir yanında hayatı felç eden fırtına bu kez Sinop’un Ayancık'ı vurdu. İlçede şiddetli rüzgarın neden olduğu dalgalar nedeniyle sahilde taş üstünde taş bırakmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kasım ayının son haftasında yurdun her yanını saran şiddetli yağış ve fırtınalı hava bir çok kenti etkisi altına aldı. Çatılar uçtu, taşan deniz sokakları doldurdu, evleri su bastı… Sinop'un Ayancık ilçesi de dünden bu yana etkini arttıran şiddetli rüzgardan nasibini aldı. İki gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Dev dalgalar ve dalgaların taşıdığı taşlar sahilde büyük hasara neden oldu. Yalı Mahallesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Ayancık Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. İşletmeler zarar görürken bazı mahalleleri ve evleri de su bastı. Hakan Ünsal Caddesi de dev dalgaların getirdiği taş ve molozlar yığınıyla doldu.

KURUCAŞİLE VE TEKKEÖNÜ LİMANLARI HASAR GÖRDÜ

Bartın’da da dün sabah saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve denizde oluşturduğu dalgalar nedeniyle Güzelcehisar Sahili’ndeki yürüyüş yolunda, büfelerde, piknik alanında hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesinde de dalgalar limanı aşarken, üzerindeki taşları yerlerinden söktü. Tekkeönü Limanı’nda bulunan elektrik direkleri dalgalar nedeniyle yıkıldı.

YÜKSEKLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Kentte mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yağan kar nedeniyle şaşkın olduklarını söyleyen bölge sakini Bilal Uğurlu, Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. Sabah kalkınca karı görünce çok şaşırdık. Bizim buralara kasım ayında kar yağdığını çok bilmeyiz. Şaşırdık dedi. (ANKA- DHA)

İlginizi Çekebilir İzmir sular altında

İlginizi Çekebilir Lodos vurdu: Çatılar uçtu, dev dalgalar oluştu