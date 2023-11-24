Dikbayır’ın iddialarına Akşener’den sert yanıt: Edep, haya, ahlak…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın iddialarıyla ilgili çok üzüldüğünü ifade ederek, “İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin ‘bunlar iftiradır diyerek’ mahkemeye gittiği bir süreç bu. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Yerel seçimlere 4 ay kala il teşkilatlarını ziyaret ederek partisinin belediye başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'yi ziyaret etti. Partisinin il başkanlığında gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu.

“BİZ İYİ YAPARIZ DİYEN DİLLE GİDİLECEK”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinde GİK'in aldığı karar ile belediye başkan adaylarını illerde ilan ettiklerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Bildiğiniz gibi genel seçimlerden çıktık. 2024'ün 31 Mart'ında yerel seçimlerimiz var. Yerel seçimler çerçevesi içinde de belediye seçimlerinin propagandasının yapıldığı ben daha iyi yönetirim diye iddialarla ortaya çıkılan bir süreç.

Bugün Çanakkale'de belediye başkan adayımızı açıklıyoruz. Şunu net şekilde söyleyeyim. Kesinlikle biz daha iyi yaparız diyen bir dille gidilecek.

Hiçbir yerde bu arkadaşımız şu partinin belediye başkan adayı şucudur, bucudur ben de şöyleyim demeyecek.”

“MANSUR YAVAŞ NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU”

İl başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı al Akşener, Mansur Yavaş'ın ziyaretiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm. Yani çirkin bir tavır oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok.

Sayın Mansur Yavaş tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Kendi genel başkanlarının selamlarını getirdi, o nedenle zaten böyle bir durumda hepimiz açısından üzüldüğüm bir haber. Artık ipin ucu kaçtı Türkiye'de.

Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana yani nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki, onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok”

DİKBAYIR'IN İDDİALARIYLA İLGİLİ: ÇOK ÜZÜLDÜM

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamalarıyla ilgili de sorular üzerine de Akşener şöyle konuştu:

“Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın istifa eden arkadaşlarımızın hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim.

Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de seçmendir. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım.

Zaman zaman da çok çirkin haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen. Fakat bu dönem ilginç bir şey olur, o da şu. Biz idare kurulumuzla bir karar aldık, o karar da hür ve müstakil olarak seçime girme kararıydı.

Türkiye'nin 81 ilinde aday gösterme üzerine. O günden beri hem muhalif medya ve yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum. Bu parti bu ülkeyi yönetmek üzere kurulmuş ve pek çok mücadele ederek çok çirkinliklerle, çok iftiralarla, çok pisliklerle hatta tehditlerle karşı karşıya kalıp bu günlere gelmiş.

Dün ben izlemedim ama bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur, çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin ‘bunlar iftiradır diyerek' mahkemeye gittiği bir süreç bu.

Dolayısıyla mahkemeye bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından.

Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.”