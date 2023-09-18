Dinamo tamir etmek için kuyuya giren 5 kişi zehirlendi
Batman'ın Beşiri ilçesinde aynı aileden 5 kişi arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlendi...
Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi Durucak köyünde içme suyu kuyusundaki dinamonun bozulduğunu fark eden aynı aileden 5 kişi tamir etmek için su kuyusuna girdi
Kuyuda tamir işlemi sürerken T.Ç, M.G, U.G, H.G. ve M.G. içeride biriken gazdan zehirlendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kuyudan çıkarılan 5 kişi, Beşiri Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.