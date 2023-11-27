Diş tedavisi için Avusturya’dan geldi, otel odasında ölü bulundu

İstanbul’a 5 gün önce gelen Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs odasında ölü bulundu. Diş tedavisi için ülkemize geldiği belirtilen Gırgıs’ın kayıtlara "şüpheli" olarak geçen ölümüyle ilgili araştırma sürüyor

Habip ATAM

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Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs, 22 Kasım'da Türkiye’ye geldi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otele yerleşen Gırgıs, iddiaya göre önceki gün diş muayenesi için özel bir hastaneye gitti, daha sonra otele döndü.

Dün otelden ayrılması gereken Gırgıs'ın dışarı çıkmaması üzerine otel görevlileri odanın kapısına çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı açan görevliler içeri girdi.

YARA İZİ YOK

Otel görevlileri, 55 yaşındaki Basel Malak Gırgıs'ı hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Avusturya vatandaşının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Gırgıs'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici yara izine rastlanmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Gırgıs'ın ölümünün kayıtlara “Şüpheli” olarak geçtiği, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.