Disipline sevk edilen Ümit Dikbayır’dan videolu açıklama

İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, videolu bir açıklama yaptı.

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Peş peşe istifa haberlerinin geldiği İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, videolu bir açıklama yaptı.

“İNANIYORDUM Kİ GENEL BAŞKANIMIZ…”

Kendisiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin konuşan Dikbayır, “Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı”” ifadelerini kullandı.

“ÜZÜLEREK TECRÜBE ETTİM Kİ…

Dikbayır, “Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi'ne dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin yetkili kurumlarında karşılık bulmadı” dedi.

“Gelinen noktada Türkiye'ye ve Türk milletine güneşi vaat eden İYİ Parti'nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir.” diyen Dikbayır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“HESAP İNCELETTİĞİM YALANIYLA BAŞLAYAN DEDİKODU…”

“Gördüm ki suskunluk, genel başkanımızın etrafına yuvalanmış olan ve o güneşi gölgelemeye kalkan hesapçı ve kurnaz kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak.

Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor, her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.

“HAYSİYET MÜCADELESİ VERİYORUM”

Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bir güruhun iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. İYİ Parti'nin dedikodularla ve hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir.

Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır.”

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