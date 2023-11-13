DİSK “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor!

DİSK üyeleri, gelir ve vergi adaletsizliğine dikkat çekerek adil bir vergi sistemi için İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Artık yeter diyoruz. Artık elinizi çekin ekmeğimizden, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. O nedenle bugün gelirde adalet için, vergide adalet için Ankara’ya yürüyoruz” dedi.

Hakan KAYA

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ‘Gelirde ve vergide adalet' yürüyüşü için saat 13:00'te Kadıköy Söğütlüçeşme'de toplandı. Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen DİSK üyeleri sloganlar atarak adil bir vergi sistemi istedi.

“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ İÇİN YÜRÜYORUZ”

Yürüyüş öncesi açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Bir ülkede dolaylı vergiler ne kadar yüksekse, ne kadar büyükse o ülkede vergi adaletsizliği de o kadar fazladır. O nedenle biz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için Ankara'ya yürüyoruz.

*Vergide adalet istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücretleri Aralık ayında da alabilmek istiyoruz. Dünyada hiçbir ülke yok ki, işçilerin, çalışanların ücreti yıl içerisinde aylar geçtikçe geriye gitsin, ücretler daha da düşsün. Aslında gizli bir vergi zammı yaparak bunu hayata geçiriyorlar.

*Bugün 70 bin lira olan birinci vergi dilimi, yeniden değerleme oranı kadar artmış olsaydı, en az 180 bin lira olacaktı bu yıl için. Şimdi önümüzdeki yıl için yeni vergi dilimlerinin de belirleneceği bu süreçte, diyoruz ki; vergi dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar arttırılmalıdır ve geçmişten bu yana var olan bütün kayıplar da giderilmelidir. Adaletli bir vergi sistemi için DİSK olarak 5 maddeden oluşan bir kanun teklifi de hazırladık. Ekim ayı içerisinde bu kanun teklifini meclisteki bütün siyasi partilere gönderdik.

“İKTİDAR HALKIN CEBİNE BAKMAKTAN VAZGEÇSİN”

Meclisteki tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Çerkezoğlu, “Adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken düzenlemeleri içeren ve DİSK tarafından hazırlanan adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifini oy birliğiyle TBMM'den geçirsinler. Eğer ülkeyi yöneten siyasi iktidar vergi gelirlerini arttırmak istiyorsa artık işçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçsin, kendi etrafına baksın. Rekorlar kıran şirket karlarına baksın. Bankaların kat be kat artan bilançolarına baksın. Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara baksın. Artık yeter diyoruz. Artık elinizi çekin ekmeğimizden, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. O nedenle bugün gelirde adalet için, vergide adalet için Ankara'ya yürüyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından Çerkezoğlu ve beraberindekiler ellerindeki ‘gelirde adalet, vergide adalet’ yazan dövizlerle Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.