DİSK’ten İmamoğlu’na destek ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine destek ziyaretinde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ağırladı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen ve terör soruşturması ile karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, DİSK heyetini, Sarıyer Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İmamoğlu, “Bu mesele, her ne kadar bir kişiye yapılan adaletsizlik gibi gözükse de arkadan, milletin iradesine dönük bir müdahale söz konusu. Ülkemiz, bu süreçten çok sıkıntı yaşıyor. Özellikle yaklaşık son 10 yıldır bu sorunlar, gittikçe de tırmanıyor. Adaletsizlik, özgürlüklere müdahale, insanların düşüncelerini baskılama ve buna dönük yol ve yöntemlerin bugünün hükümetin bir metodu haline gelmesi… Tabii bu çok akılcı bir direniş, akılcı bir iş birliği ile sonlandırılabilecek bir durum” dedi.

“MİLLETİN NABZI ÖYLE ATMIYOR”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Türkiye’nin en büyük şansı; buna hazır bir tabanı var. Böyle bir tabanı olduğunun gerçekliğini, İstanbul seçimleri de bence somutlaştırdı. Kağıt üstünde olup olmadığı konusunda belki tereddütlerimiz var ise de bu somutlaştırdı.

*Buraya da müdahale etmeleri, aslında ne kadar gözü kara, ‘Her yol mubahtır, her şeyi yaparız kişisel iktidarımız için' demenin bir başka boyutu, modeli. Ama inançla söylüyorum ki; milletin nabzı öyle atmıyor. Milletin inancı başka yönde.

*Hem haksızlığa karşı duruş kabiliyeti, kapasitesi yüksek bir milletimiz var hem de demokrasiyi arzulayan bir kitlemiz var.

*Siyasetin detaylarında ayrışabiliriz, insanlarımızla farklı düşünebiliriz ama esasında, temelinde hak ve özgürlükler ve demokrasi temelinde buluştuğumuz taban oldukça yüksek.

“ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM TAKVİMİ VAR”

Yaşananların mücadelenin büyümesine yol açacağını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Bu aşamaların olması hem tehdide dönük tespitimizi daha da sağlamlaştırıyor hem de bizim daha tedbirli bir toplum ve daha sonuca ulaşmak konusunda iş birliğini yukarıya taşımakla ilgili biraz daha silkelenmemiz anlamına geliyor.

*Önümüzde büyük bir dönüşüm takvimi var. Bunu sağlamalıyız, ki ondan sonra esas mücadele başlasın ve demokratikleşme konusunda en üst adımları birlikte atabilirim. Belki de bu bahsettiğimiz iyileşme, bu mücadele, bu ülkede en fazla emek grubunu mutlu edecek.

“YAŞANANLAR, ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Tabii ‘Geçmiş olsun' demek istemiyorum ama ne yazık ki Türkiye’de yaşadığımız süreçler, böyle. O gün ilk karar çıktığında biz de Saraçhane'deydik. DİSK, her zaman demokrasiden yana olmuş, demokrasiye sahip çıkmış, bu ülkeye sahip çıkmış bir sendika, konfederasyon. Size mazbata verilmemesi, daha sonra seçimin yenilenmesi süreci döneminde de İstanbul halkının iradesine, bütün Türkiye halkının, 85 milyonun iradesine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yaşananlar, asla kabul edilebilir değil. Hem İstanbul için hem Türkiye için, bütün Türkiye işçi sınıfı için mücadeleye yan yana, omuz omuza devam edeceğiz. Bu süreçte hepimiz demokrasiye ve özellikle de ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'imize sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i de gerçek anlamıyla buluşturmak gibi bir tarihsel görevimiz var” dedi.