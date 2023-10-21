DİSK’ten ‘Vergide adalet’ mitingi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul Kartal’da 'Vergide adalet' mitingi düzenledi. Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gerçek enflasyonun altında kalan ücret artışlarını dahi emekçilere çok gördüler. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergileri artırarak cebimize el uzattılar. KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir" dedi.

Ali Selim YAMANLI

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DİSK, İstanbul Kartal'da ‘Vergide adalet’ mitingi düzenledi. Mitingte çok sayıda işçi ve emekçi bir araya geldi. DİSK Yönetim Kurulu üyeleri “Filistin'e özgürlük” yazılı pankartla miting alanına geldi.

“VERDİKLERİNİ KEPÇEYLE ALIYORLAR”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

* “Önümüzdeki ay, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde gelirde adalet mücadelesinin bayrağını yükselteceğiz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tarihimizin en ağır bölüşüm krizini yaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretler ve yüksek enflasyon yüzünden alım gücümüz düşüyor.

* Sendikalaşmanın, grev yapmanın ve hak aramanın önündeki engellerle sömürü her gün biraz daha katmerleniyor. Grev yasaklamakla övünen otoriter bir zihniyetin yönettiği ülkemizde zengin daha zengin olurken, milyonlar yoksullaşıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.”

“VERGİLERİ ARTIRARAK CEBİMİZE EL UZATTILAR”

Ücret artışlarının enflasyon rakamlarının altında kaldığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Peki ülkeyi yönetenler ne yaptı? Gerçek enflasyonun altında kalan ücret artışlarını dahi emekçilere çok gördüler. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergileri artırarak cebimize el uzattılar. KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Çünkü tüketimden alınan vergiyi işçi de patron da, zengin de fakir de aynı oranda öder. Çok kazananla az kazanan aynı vergiyi verir. Bu adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

“PATRONLAR İÇİN VERGİ KAÇIRMA YOLU AÇIK BIRAKILIYOR”

Vergi düzeninin adaletsiz olduğuna dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu, “İş verenlerden az vergi al, şirketlerin vergisine af çıkar, zenginlerin vergi borcunu ertele, yandaşların vergi borcunu sıfırla. Peki nasıl dönecek bu devletin bütçesi diye sorunca da dön dolaş işçinin, emekçinin, emeklinin, bizim cebimize el at. Memlekette öyle bir çark kurulmuş ki devlet dönüyor dolaşıyor yine elini bizim cebimize atıyor. Şirketler, zenginler, patronlar için vergi kaçırmanın bir yolu hep açık bırakılıyor. Onlar buna vergi kaçırmak demiyor, vergiden kaçınmak diyor. İşçiler ise daha ücretlerini almadan peşin peşin gelir vergisi ödüyor. Üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek. En düşük vergi diliminde yüzde 15'ten vergi ödemeye başlıyoruz” dedi.

DİSK’TEN YASA TEKLİFİ

AKP iktidarına görevlerini hatırlatan Çerkezoğlu, “Sizin göreviniz yoksuldan alıp zengine vermek değildir. Ülkeyi yönetenlerin görevi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin alım gücünü korumaktır; gelirde ve vergide adaleti sağlamaktır” diyerek vergide adaletin sağlanması için yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu yasa taslağı Meclis'teki siyasi partilere sunduk. Buradan, Kartal Meydanı'ndan bir kere daha sesleniyoruz: Vergide adalet yasamız acilen Meclis'ten geçmelidir” açıklamasını yaptı.

6 maddelik yasa teklifinde ise şu başlıklar var:

* “Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan, faizden daha fazla vergi alınmalıdır.

* Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

* Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmelidir.

* Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artırılmalıdır.

* Asgari ücret vergi istisnası çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.

* Patronlara sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.

* Damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.”

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