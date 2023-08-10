Diyarbakır’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 16.81 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının, merkez üssünü Diyarbakır’ın Hani ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.25'de meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem, şehirde kısmen hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER