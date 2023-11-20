Diyarbakır’da dereye düşen kişi öldü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Akşam saatlerinde Dicle Caddesi’nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi.

Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Avcı’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da “Diyarbakır il genelinde başlayan aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına neden olmuştur. Hani ilçesinde sel felaketi nedeniyle bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımız ağır yaralı olarak kurtarılmış; 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR MAHSUR KALDI

İlçeye bağlı Kırsal Topçular Mahallesi Uysal mezrasında da Hamdin Opçin’e ait evin alt kısmında bulunan ahır, su altında kaldı. 3 inek ve 1 eşek, su dolan ahırda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, mahsur kalan hayvanları bulunduğu yerden çıkararak sahiplerine teslim etti.

Kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramadığı için jandarma ekiplerinden yardım istediğini belirten Opçin, “Ahırımda 3 büyükbaş hayvan, bir de eşek vardı. Ahırın su basmasıyla beraber hayvanları kurtarmaya çalıştım, ama su yükselince ahırdan çıkmak zorunda kaldım. Yardım için jandarma karakolunu aradım. Gelip kurtardılar, teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)