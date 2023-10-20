Dört gün önce boşandığı eşini 14 yerinden bıçakladı

Erzurum'da 4 gün önce boşandığı eski eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi bıçaklayan zanlı, daha sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilgehan G. ve Kübra K.’nın 3 yıllık evliliği 16 Ekim günü bitti. Ayrıldığı eşinin çocuklarının bakıcısı olan kadının oğlu Osman B. Y. İle ilişkisi olduğunu iddia eden Bilgehan G., yanına bıçak alarak eski eşinin Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki evine gitti ve tartıştığı eski eşini 14 yerinden bıçakladı.

BAKICININ OĞLUNU DA 8 YERİNDEN BIÇAKLADI



Eski eş bu sefer de karşı apartmanda oturan çocuklarının bakıcısının evine giderek oğlu Osman B. Y.’yi 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Sinir krizleri geçiren Bilgehan G. Elindeki bıçakla kendisini de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y. ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Bilgehan G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DURUMLARI CİDDİ

Hastanede tedavi altındaki eski eş Kübra K. ile Osman B. Y.’nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)