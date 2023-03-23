Dükkanları suya gömülmeden son satışlarını yapıyorlar

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı sularının yaklaştığı Yusufeli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde, son satışlarını yapıyor. Yeni yerleşim alanlarında oluşturulan ilave iş yerlerine esnafın nakledilmesinin ardından ilçe anılarla birlikte suya gömülecek.

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Çoruh’un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013’te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023’te elektrik üretimine geçecek. 22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nda 88 milyon metreküpü aşkın su depolandı.

Su seviyesinin yükselip ilçe merkezine ulaştığı ilçede esnafın bir bölümü dükkanını yeni yerleşim yerine taşırken, bir bölümü ise gün sayıyor. Esnaf, bölgede çalışmalarını sürdüren işçiler ile ilçeyi son kez görmek için gelen ziyaretçilere satış yapıyor. Geri dönüşüm yıkımlarıyla ‘hayalet kent’e dönen ilçe, yeni yerleşim alanlarında oluşturulan ilave iş yerlerine esnafın nakledilmesinin ardından, anılarla birlikte sulara gömülecek.

Veteriner Ömer Faruk Yavuz, “Yeni iş yerimizi teslim alınca taşınacağız. Gemiyi en son terk edenler olarak, ticari faaliyetlerimizin son aşamasındayız. Müşterimizi mağdur etmemek için eski dükkânımızda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah yeni yerleşim yerinde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

İlçeyi en son terk edeceklerini söyleyen market işletmecisi Semiha Türk ise “Yıllardır Yusufeli’de hizmet veriyoruz. Sular artık ilçeyi kaplamak üzere. Son alışverişlerimizi yapıp, yeni yerleşim yerinde hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Esnaf Osman Yıldırım da “Çocukluğumdan beri çalışıyorum. Hayallerimiz, her şeyimiz sular altında kalacak. Biz de yavaş yavaş toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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