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Duyan hastaneye koştu, gözyaşları sel oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı Selami Kamil Kurt (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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Duyan hastaneye koştu, gözyaşları sel oldu

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturdukları binanın önünde sokakta oynayan 3 yaşındaki Selami Kamil Kurt’a, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yığılca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Selami Kamil Kurt, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile bireyleri hastanede sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

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