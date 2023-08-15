Duygu’yu 4’üncü kattan attığı iddia edilen avukat gözaltında

Kadıköy'de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G.(41) yakalandı. Doğan C.G. ifadesinde 'Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı' dedi.

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Olay, dün saat 20.20 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğunu tespit etti. Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G. gözaltına alındı.

“ARKAM DÖNÜKKEN SALON PENCERESİNDEN ATLADI”

Avukat Doğan C.G. polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan’ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi.

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

İKİ GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.

Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti. Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)