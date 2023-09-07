Ege’de düzensiz göçmen operasyonu

Ege’de yer alan üç ilde düzenlenen operasyonlarda 200’den fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege’de düzensiz göçmenlere karşı bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

“TCSG-28” botuyla operasyon düzenleyen ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

MUĞLA

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ada üzerinde tespit edilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İZMİR

Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Urla açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)