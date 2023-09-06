Ekipler 13 yaşındaki Emirhan için seferber oldu
Ordu'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden Emirhan Dolak (13) kayboldu. Çocuğun bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, bölgedeki gölette ayak izleri tespit etti. Dolak'ın düşme ihtimali üzerine çalışmalar gölette yoğunlaştırıldı.
İlçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylasına küçükbaş hayvanları otlatmaya giden Emirhan Dolaktan yakınları haber alamadı.
İhbarı üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışması başlatan ekiplerin yaptığı araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede bulunan göletin kenarında ayak izleri olduğunu tespit edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Emirhan Dolak’ın gölete düştüğü ihtimali üzerine, gölet yüzeyini tarayan ekipler, çocuğun izine rastlamadı. Ekiplerin, bölgedeki çalışmasının devam ettiği öğrenildi. (DHA)