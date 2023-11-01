Ekrem İmamoğlu’ndan ‘seçim’ mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir sonraki seçimi değil, bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için, İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı” tanıtım toplantısına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, İstanbul'da “Yeşil Çözüm” vizyonuyla yola çıktıklarını ve önlerine, 2050 yılına karbon nötr şehir olarak girme hedefini koyduklarını söyledi.

“YÖNETİCİLER ŞEHRİN GELECEĞİNİ DERİNDEN ETKİLER”

İmamoğlu “Bir şehri yönetenlerin sorumluluğu, görev başında oldukları süreyle sınırlı asla değil. Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul’un geleceğinin planlanması konusunda çok güçlü adımlar atan bir ekibiz” diye konuştu.

“POPÜLİST KARARLAR BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL”

İstanbul'un su, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Şu anda derin bir kuraklık yaşayan kent durumundayız. İşte bu kapsamda İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, İstanbul’un geleceğini kurtaracak. ‘Ben karar verdim ve oldu' demeden, tüm paydaşlarımızı sürecin içine çekerek hareket ediyoruz. Bu anlamda şunu ifade etmek isterim: Popülist kararlar, bizim asla gündemimizde değil. Şehrin geleceğini etkileyecek ve günü kurtardığını düşüneceğimiz hiçbir anlayışa hizmet etmeyeceğiz” dedi.

SEÇİM MESAJI VERDİ

İmamoğlu şöyle devam etti:

-Cumhuriyetin en değerli unsurlarından birisi olan halkçılığı, 21. yüzyıl temelinde de koruyacak bir ekibiz.

-Bunun anlamı şu: İnsanı odağına alan ve insanı düşünen, 20 milyona yakın insanın eşitlendiği bir kentte, onların gelecekteki yaşamlarını da garanti altına alabilecek bir yönetim anlayışı. Ben buna, ‘popülizme karşı halkçılık' diyorum.

-Biz bu kavramla, yolculuğumuzu bütün sahalarda tarifleyerek akılla, bilimle hareket ederek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çalışan bir ekip olduğumuzu hem Türkiye’ye hem de dünyaya gösteriyoruz.

-Elbette yılların ihmallerini telafi etmek bir anda kolay olmuyor. İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, bizim kılavuzumuz olacak. Biz, şehrin ikbalini ve geleceğini düşünen bir ekibiz. Kendi kişisel, siyasi geleceğini düşünen bir ekip değiliz.

-O bakımdan, elbette ki önümüzdeki seçimi kazanacağına inanan bir ekibiz. Ama seçimi kazanmak için iş üreten değil, şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz.

-Bir sonraki seçimi değil, bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için, İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruz.

-Onun için İstanbul’da alınacak her kararın, İstanbul 2050 Vizyonu'na, İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'na uygun kararlar olacağının teminatını halkımıza buradan vermek isterim.

-Biz, bu inancı ve kararlılığı, 100 yılını geride bıraktığımız asil Cumhuriyetimizden alıyoruz. ‘Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten feyz alıyoruz.