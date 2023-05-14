Elektrik şirketi CHP’nin önünü kazmaya geldi

Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi UEDAŞ, CHP il Başkanlığının da olduğu bölgede elektrik arızası olduğu gerekçesiyle çalışma yapmak istedi. UEDAŞ ekiplerinin İl binası önünde kazı yapmasına karşı çıkan Başkanı Turgut Özkan, "Bunun ne niyetle yapıldığı konusunda şimdilik emin değiliz. Seçim çalışması yapılan il binamızın önünde kazı yapılması kabul edilemez" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ, seçimde CHP il Başkanlığının bulunduğu bölgede arıza çalışması yapmak istedi.

Bursa’da Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi UEDAŞ CHP il Başkanlığının da olduğu bölgede elektrik arızası olduğu gerekçesiyle çalışma yapmak isteyince il başkanı Turgut Özkan tepki gösterdi.

SEÇİM ÇALIŞMASI YAPILACAK OLAN İL BİNASI ÖNÜNDE KAZI YAPMAK İSTEDİ

CHP İl başkanı Turgut Özkan, yaşananları şöyle anlattı;

“UEDAŞ ekipleri il binasının önüne gelerek arıza olduğunu belirterek kazı yapmaları gerektiğini söylediler. Biz de burada seçim koordinasyon merkezinin il binamız olduğunu, elektronik cihazların bulunduğunu, seçimi buradan takip edeceğimizi ve en ufak elektrik kesintisine tahammülümüzün olmadığını belirttik. Yetkililer ile görüşüyoruz. Şuan sonunu çözmeye çalışıyoruz. Bunun ne niyetle yapıldığı konusunda şimdilik emin değiliz. Seçim çalışması yapılan il binamızın önünde kazı yapılması kabul edilemez.”

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