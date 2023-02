Emekliler buz gibi havada kuyrukta: Geçinemiyoruz, ucuz et almaya geldik

Ankara'da hava 0 derecenin altında ve kar yağışlı... Ayda yılda bir sofrasına et koymak isteyen vatandaşlar kuyruklarda beklemeye devam ediyor.

Deniz AYHAN

Fotoğraflar: Yavuz ALATAN / SÖZCÜ

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışının gerçekleştirildiği uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

5 BİN VATANDAŞ ET ALDI

Başkent Mobil Market'in Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'ndaki ilk gününde yaklaşık 2 bin 100 vatandaş uygun fiyattan et aldı, 2 ton 100 kilogram et satışı gerçekleştirildi. İkinci gün ise toplam 3 bin 37 kg kırmızı ve beyaz et satışı yapıldığı açıklandı.

İki günde 5 binin üzerinde vatandaşın uygun fiyata et aldığı açıklandı. Belediye soğukta kuyruğa giren vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaptı.

VATANDAŞLARDAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Zorlu ekonomik koşullarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygun fiyatlı et satışından oldukça memnun olan ve sabahın erken saatlerinde sıraya giren Başkentli vatandaşlar şunları söyledi:

Cemal Şahin: Çok güzel bir uygulama çok teşekkür ederiz. Yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yapılan şey çok güzel yarı fiyatına her şey…

Esme Duyurucu: O kadar çok sevindik ki dünyalar bizim oldu. Belediyemiz çalışınca daha da mutlu oluyoruz. Çok memnunuz.

Halil Mutlu: Hizmetten çok memnunuz ayağımıza hizmeti getirdiler gidip kasaba yalvarmıyoruz. Vatandaş 200 liraya et alacağına daha uygun fiyata satın alıyor.

Sadık Topal: Aldığımız emekli maaşı ile geçinemiyoruz bu yüzden geldim uygun fiyatlı et satın almak için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Hanefi Gürler: Dışarıda et fiyatları çok pahalı burada yarı fiyatı nerdeyse. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.

