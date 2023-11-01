Emekliler sokağa indi: Cumhurbaşkanı verdiği vaatleri yerine getirsin

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Göktaş, "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ortağı partilerin seçimlerden önce emeklilere vermiş oldukları vaatleri bir an önce yerine getirmesi ve emeklileri görmesi, bu sorunların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı bir asgari maaş düzeyinde olmalıdır" dedi.

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Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Ali Haydar Göktaş, emekliler ile birlikte bugün Emekliler Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Göktaş, şunları söyledi:

“FELAKETLER KATLANARAK ARTIYOR”

“6 Şubat depreminin üzerinden 9 ay geçti ancak içimizdeki acılar hala taptaze duruyor. Felaketler katlanarak artıyor. Milyonlarca emeklimiz, zaten zor koşullarda geçinirken 6 Şubat depremi sonrasında daha da büyük bir çıkmaza sefalete sürüklenmiştir. Kamuoyu, özellikle iktidar mensupları, depremin ve depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları unutmuş veya görmemezlikten geliyor. Bugün Meclis’e emeklilerin oylarıyla seçilen iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri, özellikle 95 deprem bölgesi milletvekilleri emeklilerin sorunlarını görmemezlikten geliyor ve bunların bir an önce çözüme kavuşturmaları için çağırıyoruz. Aksi takdirde, sorunlar katlanarak devam edecektir.

“MAAŞ KİRALARA YETMEMEKTEDİR”

Depremzedeler ve emekliler, büyük bir yokluk ve çaresizlik içindedir. Kimi çocuklarını, kimi sevdiklerini, ailelerini yuvalarını, iş yerlerini hayvanlarını kaybettiler. Zaten yetersiz olan 7 bin 500 lira maaş kiralarına yetmemektedir. Çocukların ve gençlerin okulları yıkılmış, okullara ulaşım paralı taşıma sistemine dönüşmüştür. Depremzedelerin ve emeklilerin öncelikli talepleri ekonomik sıkıntılarıdır. Bunun sonucunda barınma, gıda, sağlık, eğitim ve ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca, deprem sonucu oluşan asbestli toz ve toprak hastalıkları gittikçe tehlike arz etmektedir. Depremde evi ağır veya orta hasarlı olanlar, ev sahipleri veya kiracılar, kiralar iki veya üç katına bin liradan 10 veya 15 bine çıkmıştır.

“DÜŞÜK ZAMMIN ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Devletimizden beklentimiz tüm depremzede emeklilere depremzedelere düşük faizli uzun vadeli kredi tahsil etmesidir ve bir an önce 2000 yılı öncesi alım gücüne emeklileri tekrar kavuşturmasıdır. 6 Şubat depremi sonrasında yapılan temmuz ayı artışları, sahte TÜİK verileri nedeniyle gerçek değerini bulmamıştır. Deprem bölgesindeki enflasyon, dayanılması zor bir seviyede artış göstermiştir. Ev kirası, dolar, mazot, benzin gibi temel ihtiyaçlar yükselirken, emeklilerin maaşı üzerinden yapılan düşük zammın adil olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş haksızlık ve adaletsizlikle emekliler bir yıl boyunca 7 bin 500 maaşı layık görmüştür. Ayrıca 5 bin lira gibi komik bir 100. yıl ikramiyesi verilmiş o da emekliler arasında ayrım yapılarak çalışan, çalışmayan emekli diye ayırt edilmiştir. Çalışan emeklilerimiz zaten aldıkları maaş yetersiz oldukları için çalışıyor. Yoksa bunları hobi veya zevk olsun diye çalışmıyorlar.

“EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ MAAŞ DÜZEYİNDE OLMALI”

Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ortağı partilerin seçimlerden önce emeklilere vermiş oldukları vaatleri bir an önce yerine getirmesi ve emeklileri görmesi, bu sorunların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne seçimler biter ne de emekliler biter. Mevcut hükümetin adaletli bir dağılım sağlaması ve ücretler arası uçurumun giderilmesini talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı bir asgari maaş düzeyinde olmalıdır” şeklinde konuştu. (ANKA)

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