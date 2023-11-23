En büyük seçime 400 bin adayla hazırlık

Milletvekilliği için 13 bin 35 kişi yarışmasına karşın, yerel yönetimlerde yaklaşık 400 bin kişi yarışacak. Seçim işbirliği olursa aday sayısı azalacak.

Saygı ÖZTÜRK

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Siyasi partiler yerel seçim startını verdi. Milletvekili seçimlerinde toplam 13 bin 35 aday yarışırken, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde 400 bine yakın isim muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi, belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Partilerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları sürüyor. Adaylığa büyük ilgi olduğu ifade ediliyor. Adayların belirlenmesinde birbirinden farklı şirketlere yaptırılacak anketlerin yanı sıra, eski ve halen görevde olan milletvekilleri, parti meclisi üyelerinden oluşacak “denetim grupları” da genel merkeze rapor sunacak.

CHP, Özgür Özel'in Genel Başkanlığı'nda yerel seçime hazırlanırken, hafta sonunda İstanbul'da yapılacak il başkanları toplantısında, yerel seçimde izlenecek yol konusunda görüş alış-verişinde bulunulacak. Aday adayı olmak isteyenlerin başvurusu 28 Kasım'da dolacak.

ADAYLIK YOLU AÇILDI

Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise (siyasi parti il-ilçe-belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve kamu görevlileri) 1-5 Aralık'ta başvurularını yapabilecek. CHP'de, aday olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri 1 Aralık akşamına kadar görevlerinden istifa edecek. CHP'nin 3 Temmuz 2023 tarihli genelgesinde il ve ilçe yönetimine seçilenlerin yerel seçimlerde aday olamayacağı hükmü yer almıştı. CHP'nin yeni yönetimi, bu durumda olanlara aday adaylığı yolunu açtı.

KAÇ KİŞİ SEÇİLECEK?

CHP Parti Meclisi üyesi Seyit Torun, seçilecek kişi sayısını şöyle sıraladı: 30 büyükşehir belediye başkanı, 519 büyükşehir ilçe belediye başkanı, 11 bin 415 büyükşehir ilçe belediye meclis üyesi, 454 ilçe belediye başkanı, 5 bin 848 ilçe belediye meclis üyesi, 390 belde belediye başkanı, 3 bin 520 belde belediye meclis üyesi, 54 bin 420 köy ve mahalle muhtarı. Toplam belediye başkanı 1.393, toplam meclis üyesi 20.783 ve il genel meclisi üyesi 1.272.