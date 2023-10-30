Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler Ekim ayı enflasyon oranlarında…

Yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon TÜİK tarafından belirleniyor. Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniden yükselişe geçen, vatandaşın alım gücünü günden güne eriten enflasyon oranı her ay vatandaşlar tarafından endişeyle bekleniyor. TÜİK’e göre eylülde aylık enflasyon yüzde 4,75, yıllık enflasyon yüzde 61,53 oldu. ENAG ise eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 hesapladı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

ENFLASYON EYLÜL AYINDA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyonda 2023 yılının zirvesi görüldü.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 9,09, yıllık enflasyonu yüzde 58,94 açıklamıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 hesapladı.

Ekonomistlerin eylül ayı ortalama enflasyon tahmini Reuters anketinde yüzde 61,7, AA Finans anketinde yüzde 61,9 olmuştu.