Engin ve Dilan Polat’ın sorgusu tamamlandı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün akşam saat 17.20'den itibaren ifade alma işlemlerine başlanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'te tamamlandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Emniyet’teki işlemleri sürüyor.
Polat çiftinin ifade alma işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’te tamamlandığı bildirildi.
66 SAYFA SORU SORULDU
İfade işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru yöneltildi.
ARAÇLARI EMNİYET'E GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Polat çiftine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında çiftin ev ve iş yerlerinde bulunan araçlar, çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taşınmıştı.
Emniyet bahçesinde sergilenen araçların arasında Porsche, Mercedes 4×4 cip, Audi marka araç ve Engin Polat'ın Dilan Polat'a hediye ettiği Ferrari de bulunuyor. (DHA)