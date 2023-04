Erdoğan: Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına kurulan Baykar Konteyner Kenti’ni ziyaret etti.

Burada konuşan Erdoğan, depremin ardından arama kurtarma faaliyetleriyle acil yardım ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla enkaz kaldırma ve kalıcı konutların inşasıyla geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çok geniş bir yıkım alanına ve ağır kayıplara rağmen bu yükün altında kalmadıklarını belirten Erdoğan, asrın felaketini, devlet ve millet olarak sergilenen asrın dayanışmasıyla göğüslediklerini anlattı.

“AYAĞA KALDIRMAYI PLANLIYORUZ”

Erdoğan, şu anda yaklaşık 3,5 milyon kişiyi, geçici barınma merkezleri, kamu tesisleri ve yurtlarda misafir ettiklerini dile getirerek, deprem bölgesindeki şehirleri, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı planladıklarını kaydetti.

“BUNDAN SONRAKİ HER GÜN…”

Depremin ikinci haftasında inşasına başladıkları kalıcı konutların yaklaşık yarısının temelini attıklarını belirten Erdoğan, bugün inşası tamamlanan köy evlerinden bazılarını hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Bundan sonraki her gün, her hafta, her ay bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 319 bin konut ve köy evini depremzedelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın.

*Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı ne derse onu yapar. Deprem bölgesine gelerek sadece görüntü veren, şov yapan, sonra da bir daha dönüp buraya bakmayan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz.

*Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz. Yapılan her işi adım adım takip ediyor, sizlerin aktardığı ve kendi gördüğümüz aksaklıkları, eksiklikleri anında düzeltiyoruz.

“TARİHİ SEÇİMİN ARİFESİNDE, ÖNCELİK DEPREMZEDELER”

Deprem bölgesinde sadece konut yapmadıklarını, iş yerleri ve altyapısıyla tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak adeta yeni şehirler kurduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye’nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde, önceliklerini, depremzedelerin yaralarının sarılmasına vermekten asla vazgeçmediklerini, vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonlarının ilk maddesine de bunu yerleştirdiklerini, Türkiye’yi afetlere karşı dirençli hale getirecek çalışmaları illerin tamamına yayacaklarını aktardı.

İstanbul’da da dönüşüm ve rezerve alanı projesi olarak çok sayıda konutun ve dükkanın teslimini yaptıklarını, temelini attıklarını hatırlatan Erdoğan, “Deprem bölgesi şehirlerini ihya ederken, İstanbul’dan başlayarak diğer şehirlerimizi hızla depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının müjdesini de milletimize paylaştık.” diye konuştu.

Erdoğan, riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere maliyetin yarısını devlet olarak vereceklerini, konutun büyüklüğüne göre 750 bin-900 bin lira arasında değişen bu hibe desteğinin kalan yarısı için de çok uygun şartlarda kredi imkanı sağlayacaklarını anlattı.

“HEDEFİMİZE BÜYÜK ÖLÇÜDE YAKLAŞTIK”

Amaçlarının İstanbul’da bir yıl içinde 300 bin konutun, 5 yıl sonunda da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamak olduğu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Avrupa ve Asya yakasındaki rezerv alanların belirlenmesinden, yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı buna göre yaptık. Deprem bölgesindeki inşaatların da bir yıl içinde söz verdiğimiz şekilde tesliminin gerçekleşmesiyle Türkiye’yi afetlere karşı dirençli hale getirmeye hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

Türkiye Yüzyılı yolunda hiçbir engel tanımadan, eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Bunun için 14 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Maraş bizimle oldukça Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı şafağının doğuşunun önüne kimse geçemez.”

“BAY BAY KEMAL VE YANINDAKİLER İNANMADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının keşfi ve kullanıma sokulmasıyla da Türkiye’nin, enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Doğal gazın, bir ay boyunca konutlarda kullanılan kısmının, 1 yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı kısmının ücretsiz olacağının müjdesini verdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama bay bay Kemal buna inanmadı, bay bay Kemal’in yanındakiler inanmadı. Hele hele yavrucuklar var yanında, onlar da dediler ki ‘Hani Karadeniz gazı nerede, ne zaman çıkacak?’ Ya gözünüz var, kör müsünüz? İşte doğal gaz yanıyor ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. Öyleyse benim milletim var, görüyor yeter. Milletimizin bu sevincini paylaşmaya bile yanaşmayıp, yapılan hizmete çamur atmaya kalkanları, kendi kin ve nefret çukurlarında debelenmeye bırakıyoruz. Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolansın.”

Erdoğan, “Sadece Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal bir kaynağı kazandırdık.” dedi.

GABAR’DA PETROL ÜRETİMİ

Gabar bölgesinde petrol üretiminin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi Gabar’dan da çıkıyor ama onlar buna da inanmazlar. Gabar’dan, elhamdülillah rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor. Biz ülkemizin ve devletimizin imkanlarını büyüttükçe, milletimizin refahını, huzurunu, güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynağını, Karadeniz gazı ve kendi ürettikleri petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası ile ev kadınlarının emekliliğine de destek verileceğini anlatan Erdoğan, bunun bir örneğinin Norveç’te uygulandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de de gençlerin eğitimine, istihdamına, evlenmesine buradan katkı sağlanacağını, geleceğine güvenle bakılmasını sağlayacak aile ve gençlik politikalarının buradan finanse edileceğini kaydetti.

Erdoğan, “Terör örgütlerine göz kırparak, sapkın akımları arkalarına alarak, ülkenin kazanımlarına fütursuzca saldırarak, Türkiye’yi çökertmek isteyenler, emin olun bundan da rahatsız olacaklar.” ifadelerini kullandı.

LGBT AÇIKLAMASI

AKP, MHP ve Cumhur İttifakı’nın, LGBT’nin karşısında olduğunu, ailenin kutsiyetine inandıklarını, bu nedenle aile kavramına leke sürdürmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, “Varsın onlar LGBT’ci olmaya devam etsinler. CHP’si de olsun, İP’i de olsun, öbür tarafta HDP’si de olsun, kim olursa olsun. Biz kendimize bakacağız. Çünkü milletleri millet yapan güç, ailelerdir ve bu güçlü ailelerin içinde LGBT olmaz.” diye konuştu.

Hükümetin yaptığı iyi ve güzel gelişmeleri değersizleştirmek için çırpınan bir kesimin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA, SİHA yaptıklarını, TCG Anadolu gemisini denize indirdiklerini, insansız savaş uçağı Kızılelma’yı gökyüzüne çıkarttıklarını hatırlattı.

“BUNLARIN DÜNYADAN HABERİ YOK”

Ülkeye güç katacak bu gelişmeler karşısında birilerinin hemen tezvirata başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

*Neymiş, ‘Savunma sanayi ürünleri karın mı doyururmuş’ diyorlar. Bunların dünyadan haberi yok. Savunma sanayi alanındaki her gelişme, aynı zamanda Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde attığı yeni bir adımdır. Teknolojide ilerlemek demek, tasarımından üretimine tüm safhalarında gençlerimizin birikimlerinin ve enerjilerinin değerlendirilmesi demektir.

*Türkiye’nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça, milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır. Başkaları yaptığında hayranlıkla seyrettikleri teknolojik gelişmelerin altında, kendi ülkemizin, kendi insanımızın imzasının olmasından rahatsızlık duyanların gerisindeki haletiruhiyeyi ve silüetleri sizler iyi biliyorsunuz.

*PKK’sından FETÖ’süne, terör örgütleriyle pazarlık yapınca, elbette bunlardan rahatsız olurlar. Küresel emperyalizmin temsilcisi kurumlara sözler verince, elbette bunlardan rahatsız olurlar. Bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz.

MEZHEP AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Alevilikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

*Bugüne kadar Erdoğan’ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

*Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bihaber olanların seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur.

Daha önce katıldığı bir programda kendisine seccade hediye edildiğini aktaran Erdoğan, bu seccadeyi 15 Mayıs’ta şükür secdesinde kullanacağını dile getirdi.

“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Türkiye fotoğrafının, 85 milyonun bütün renkleriyle ortaya çıkan bir zenginlik olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Ülkemiz siyasetinin, değerlerin istismarıyla yönlendirildiği dönemler geride kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın sadece depremin değil, geçmişte siyasi ve sosyal fay hatlarında yapılan tahriklerin acısını çeken bir şehir olduğunu söyledi.

Birilerinin tekrar, eski Türkiye’nin diğer tüm hastalıkları gibi bu konuları da kaşımanın, insanları birbirine düşman etmenin peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan, toplumsal barışın ve kardeşliğin bozulmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin 21 yıllık emeğinin mahsulü demokrasi ve kalkınma kazanımlarına el uzatılmasına da göz yummayacaklarını, ülkenin ve milletin geleceğine teminat olan “tek millet, tek bayrak, tek bayrak” şiarıyla hareket edeceklerini dile getiren Erdoğan, böylece bütün oyunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

“BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

*Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi’de, mağaralara gömdük mü? Gabar’da gömdük mü? Tendürek’te gömdük mü? Bestler Deresi’nde gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın, bundan sonra da bu terör örgütlerini gömmeye devam edeceğiz.

*Asıl bunların rahatsızlığı nerden? Şimdi Kandil destek veriyormuş. Hale bak. Kandil’den terörist başları bay bay Kemal’e destek veriyor. ‘Biz diyorlar bay bay Kemal’in yanındayız.’ Ne kadar güzel, iyi ki bunu söylüyorlar. Benim milletim de bu teröristlerin destek verdiği CHP’ye, İP’e, HDP’ye destek vermeyecektir.

*Diğerlerini saymaya gerek var mı, yok. Hep birlikte Cumhur İttifakı’nın sapasağlam yanında yer alırsak, dimdik durursak 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle neticelenecektir. Bu terör örgütleri ve emperyalist kan emici destekli, tek parti faşizmi artığı zihniyeti, hep beraber sandığa gömmeye var mıyız?

*Maraş’ın her mücadelemizde olduğu gibi 14 Mayıs’ta da en güçlü şekilde bizim yanımızda yer alacağından şüphe etmiyorum. (AA)

İlginizi Çekebilir Erkan Baş'tan Erdoğan'ı kızdıracak açıklamalar

İlginizi Çekebilir Erdoğan gelecek diye yol kapatıldı, sürücüler isyan etti