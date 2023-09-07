Erdoğan, Hindistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Hindistan'a gidecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G20 zirvesinde “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda diğer liderlerle görüş alışverişinde bulunacak.

Erdoğan’ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesinin yanı sıra, zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslarda bulunması bekleniyor.

SANCHEZ KATILAMIYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle G20 Zirvesi’ne katılmayacağı bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez’in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid’deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Zirve, 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

G20, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini temsil ediyor. (AA)