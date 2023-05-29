Erdoğan için sarayın bahçesinde tören yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan yemin ettikten sonra aynı gün Beştepe'deki sarayın bahçesinde göreve başlama töreninin yapılacağını duyurdu ve detayları paylaştı.

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Cumhur İttifakı’nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 52 oy alarak 28 Mayıs seçimiden galip ayrıldı.

Dün AKP genel merkezi yerine Beştepe’deki cumhurbaşkanlığı sarayında zafer konuşması yapan Erdoğan için, hummalı bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili bilgi verdi.

“Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman yemin edecek? Sonrasında yapılacak resepsiyona kimler davet edilecek?” sorusuna Kalın, “Takvim, YSK’nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak, birisi Milletvekili Seçimleri, diğeri de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili.” cevabını verdi.

LİDERLER DE DAVETLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra aynı gün bir göreve başlama töreninin olacağını belirten Kalın, buraya vatandaşların yanı sıra uluslararası misafirlerin ve liderlerin davet edileceğini, Cumhur İttifakı’nın paydaşlarının da burada olacağını aktardı.

Bunların ardından kabinenin açıklanacağını ifade eden Kalın, YSK’nin yapacağı açıklamanın ardından hem Meclisin hem de Cumhurbaşkanlığının takviminin netleşeceğini dile getirdi.

“Cumhurbaşkanı’mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi var.” dedi.

Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadığını belirten Kalın, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Seçimi bütün Türkiye’nin kazandığını ifade eden Kalın, “Kaybedenler yok mu? Elbette var. ‘Hiç kimse kaybetmedi’ demek doğru olmaz. Millet İttifakı’nın siyasi liderleri kaybettiler. Onlara destek veren birtakım Kandil’in uzantıları, Kandil’in kendisi, FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler.” diye konuştu.

İbrahim Kalın, Türkiye Yüzyılı’nın herkesin yüzyılı olduğunu, güçlü, bağımsız Türkiye sürecinin bundan sonra daha hızlı şekilde devam edeceğini kaydetti.

BÜYÜK BİR TÖREN YAPILACAK

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlaması töreni için hazırlığınız nasıl?” sorusu üzerine İbrahim Kalın, “2018’de, dün akşam balkon konuşmasının yapıldığı meydanda geniş katılımlı bir tören yapmıştık. Yine orada yapacağız. Vatandaşlarımız, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş bir kalabalık olacak. Uluslararası liderler de olacak. Binlerle ifade edebileceğimiz büyük bir göreve başlama töreni yapılacak.” diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK GÖREV ALACAK MI?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü balkon konuşmasının ekonomi bölümünde ‘uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi’ dedi. Buradan kasıt hiç bilmediğimiz isimler mi, yoksa daha önce görev almış isimler mi? Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de bir tebrik mesajı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?” sorusu üzerine Kalın, “Bu isim kompozisyonu her şekilde olabilir. Cumhurbaşkanı’mız istişarelere önem veren bir liderdir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in dolaylı desteğini hep sürdürdüğünü dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

“Bundan sonra da vermeye devam edecek. Bunun şekli ne olur, kabineye girer, giremez onu bilemiyorum. Cumhurbaşkanı’mızla da biliyorsunuz bir görüşmesi oldu. Ben de kendisiyle birkaç defa telefonda görüştüm. Kendisi zaten bu sürece makamdan, pozisyondan bağımsız olarak her zaman destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Onun şekli önümüzdeki günlerde netleşir. Ama Mehmet Bey bize bu alanlarda katkı vermeye elbette devam edecek. Geçmişte Cumhurbaşkanı’mızla birlikte çalışmış, kıymetli bir arkadaşımız. Kendisinin uluslararası piyasalarda da iyi bir itibarı var. Ekonomi çevrelerinde bilinen birisi. Çok da güzel katkı verdi. Önümüzdeki günlerde de kabinede olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecektir.”