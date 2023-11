Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail bir terör devletidir. O devletin başında olan kişi de İsrail halkını da isyan ettirir hale gelmiştir. O yüzden de eceli yakındır. Bunların geren cezayı alması şarttır. Yoksa insanlar kendisini güvende hissedemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği’nin İstanbul’daki Genel Merkezi’nde düzenlenen 62. Genel Kurul’a katıldı. Genel Kurul’da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

* “Bütün batı dünyası, Haçlı emperyalist yapı bir arada. Yatıp kalkıp şunu söylüyorlar: Hamas da Hamas. Kendilerine şunu söyledim. Şu ana kadar 13 bin çocuk, yaşlı, genç öldürüldü. İsrail’in elinde de şu an 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak siz onları verme adımı atın. Biz de Hamas’ın elindekileri alma gayreti içine girelim. Ne olursa olsun dik duracağız.

“ÜLKEMİZ ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLİ”

* Ülkemiz adeta bir ateş çemberiyle çevrilidir. Türkiye askeri ve siyasi olarak büyümektedir. Ancak unutmayın Haçlı-Hilal olayı bitmiş değil. Lokomotif olan Türk ve İslam dünyasının önderi Türkiye’nin önüne geçmelerine fırsat vermeyeceğiz. Çevremize, gönül coğrafyamızın ufkuyla bakıp değerlendirmemiz gerekiyor. Suriye, Irak, Kıbrıs, Kafkaslardaki bütün meseleler böyledir. Farklı ülkelere dağılmış olarak yaşayan 7 milyon vatandaşımızla ilgili her mesele böyledir.

* Suriye’den, Karabağ’dan, Bosna’dan bize ne diyen her kim ise Türkiye’nin büyük yürüyüşüne çelme takıyordur. Ülkemizde de epeyce okumuş cahilin bulunduğu bir gerçektir. Türkiye’yi rotasından saptırmak isteyen her tuzak, senaryo, oyun milletimizin iman duvarına çarpmış ve akamete uğramıştır. Maruz kaldığımız her saldırının mutlaka bir maliyeti olmuştur. Biz İstanbul’da 1994 Mart’ından itibaren işte bunun mücadelesini verdik.

“AYNI İTTİFAKLAR İÇİNDE YER ALDIĞIMIZ ÜLKELERİN GİZLİ BLOKAJLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

* Güya aynı ittifaklar içinde yer aldığımız ülkelerin gizli blokajlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir de bunların içerdeki uzantıları var. Hangi projeyi hayata geçirdiysek dış ve iç sabotajcıları rağmen bu adımları attık. Gençlerimizin ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağından şüphe duymuyorum. Türkiye mutlaka güçlü olmak zorunda.

* Suriye darmadağın, Irak kırılgan, Libya bütünlüğünü sağlayamadı. İsrail bölgedeki her devleti tahrik eder hale geldi. İslam ülkeleri, Kudüs konusunda bile güçlü bir duruş sergileyemiyor. Gazze meselesinde, Karabağ’da sağlanan güç birliğini üzülerek ifade ediyorum, sağlayamadık. Onlar Gazze’de insanları öldürüyorsa bu onların gücü değil, İslam ülkelerinin dağınıklığı.

“BU PARLAMENTONUN ÇATISI ALTINDA NETANYAHU GİBİ KONUŞANLAR OLMAMALI”

* Ne yazık ki parlamentomuzda bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Buna haddini milletimiz bildirecek. Bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olmamalı. İsrail bir terör devletidir. O devletin başında olan kişi de İsrail halkını da isyan ettirir hale gelmiştir. O yüzden de eceli yakındır. Bunların geren cezayı alması şarttır. Yoksa insanlar kendisini güvende hissedemez. Her bozuk düzen gibi bu düzenin de değişmesi kaçınılmazdır. Biz bu değişim talebini her fırsatta dile getiriyoruz.

* Gazze’ye gönderdiğimiz yardımların ardından kanser hastalarını tedavi ediyoruz. Tedavi edilecekleri alma gayreti içindeyiz. Gazze’yi hayatta tutmaya devam edeceğiz. Mısır ile görüşmelerimiz sürüyor. Gazze’de dökülen her gözyaşı ve kan boşa gitmeyecektir. MTTB’nin bunun bayraktarlığını yapacağına inanıyorum.” (ANKA)