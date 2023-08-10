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Erdoğan kızdı: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas

Erdoğan, temel atma töreninde zamanında butona basmayan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'ı canlı yayında fırçaladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Törene katılan AKP Kahramanmaraş milletvekillerinden Tuba Köksal’ın temel atma töreni sırasında zamanında butona basmamasına kızan Erdoğan, “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” diye çıkıştı.

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