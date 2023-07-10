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Erdoğan Litvanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Erdoğan Litvanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşleme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Litvanya Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
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