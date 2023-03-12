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Erdoğan söz vermişti, İzmir depremzedeleri 2.5 yıldır mağdur!

2020 yılının 30 Ekim günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem İzmir'de yıkıma yol açtı. Aradan 29 ay geçti ama ağır hasarlı binalarda oturanlar yeni konutlarına bir türlü kavuşamadı. Erdoğan 2021 yılında "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık" demişti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:43 - 12 Mart 2023 Güncellenme:
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