Erdoğan ve yeni bakanlardan Anıtkabir ziyareti

Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

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28 Mayıs seçimleri sonrası bugün yapılacak ilk kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanlardan oluşan heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“AŞKLA HİZMET EDECEĞİZ”

– Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2’nci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı’nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz.

– Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye’ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun.

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