Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında, “15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun” ifadeleri yer aldı.