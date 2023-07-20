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Erdoğan’dan KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın" dedi.

Yayınlanma: 19:06 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’dan KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’deki Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuştu. KKTC ile ilgili çağrısını yineleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“HERKESİN ANLAMASI LAZIM”

*Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

*Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor.

*Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

*Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.

“BİR AN EVVEL TANIYIN”

*Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir.

*BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın.

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AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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